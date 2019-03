FORLOVET SEG: Luke Perry og Wendy Madison Bauer skal ha forlovet seg kort tid før skuespilleren døde. Foto: Vivien Killilea / Getty Images North America

TMZ: Luke Perrys dødsårsak er bekreftet

Skuespilleren, som ble bare 52 år gammel, skal ha gått bort som en følge av hjerneslaget han fikk fem dager tidligere.

Publisert: 13.03.19 21:54







Siden 1995 har den tidligere «Beverly Hills»-stjernen Luke Perry hatt en ranch i byen Dixon i Tennessee. 11. mars ble han ført til sin siste hvile i delstaten. Det skriver TMZ, som samtidig har tatt del i den avdøde skuespillerens dødsattest.

Perry sovnet inn på morgenen 4. mars på sykehuset i Burbank i California. Rundt seg hadde han barna Jack (21) og Sophie (18), forloveden Wendy Madison Bauer, eks-kona Minnie Sharp, moren Ann Bennett, stefaren Steve Bennett, broren Tom Perry, søsteren Amy Coder og andre venner og medlemmer av familien.

Fem dager tidligere hadde skuespilleren, som ble bare 52 år gammel, fått et massivt hjerneslag, et hjerneslag som ifølge TMZ nå er bekreftet å være dødsårsaken. Nettstedet skriver at kjæresten Wendy Madison Bauer var oppført som nærmeste pårørende. De to forlovet seg i hemmelighet kort tid før skuespilleren døde.

Paret skulle etter planen gifte seg 17. august i år, skriver TMZ.

Familie, venner og skuespillerkolleger har etter Perrys bortgang både hyllet og sørget over tapet av skuespilleren, deriblant Shannon Doherty, som spilte sammen med ham i «Beverly Hills».

KJEKK KAR: En ung Luke Perry, her sammen med Kristy Swanson, spilte i filmen «Buffy the Vampire Slayer». Dette bildet ble tatt i 1992. Foto: Mark Terrill / TT NYHETSBYRÅN

– Jeg kjemper med tapet og har vanskeligheter med å håndtere mine egne tanker, skrev hun i et innlegg på Instagram etter at dødsfallet ble kjent.

Luke Perry er best kjent for sin rolle som Dylan i den ekstremt populære ungdomsserien «Beverly Hills, 90210» som herjet på tv-skjermer verden over på 90-tallet.

Seriens skuespillere talte også, i tillegg til Shannoin Doherty, navn som Jason Priestley, Tori Spelling, Brian Austin Green, Ian Ziering og Jennie Garth.

For de yngre er han best kjent via Netflix-serien «Riverdale».