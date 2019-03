arrow-left













arrow-right expand-left DISKUTERER INNGREP: Kristin Gjelsvik, Sophie Elise Isachsen, Linneá Myhre, Helene Skjeggestad og Mina Vinje deltar i programmet «Debatten» på NRK tirsdag.

Influenser-debatten: – Finnes ingen problemer man kan operere bort

Tirsdag kveld møttes Kristin Gjelsvik (32) og Sophie Elise Isachsen (24) til diskusjon om komplekser og hva som er greit å dele for influensere.

Publisert: 19.03.19 21:39 Oppdatert: 19.03.19 22:40







Blogger Kristin Gjelsvik (32) publiserte torsdag en YouTube-video hvor hun går knallhardt ut mot toppblogger Sophie Elise Isachsen (24), etter at Isachsen publiserte et blogginnlegg om å tatovere hodebunnen.

I «Debatten» på NRK poengterte Gjelsvik at å dele komplekser som dette med leserne er «farlig».

– Det legger jeg meg helt flat for. Jeg synes det er fælt å tenke på, og tar selvkritikk på det etter åtte år i denne bransjen. Det er helt grusomt for meg å høre at folk har blitt oppmerksom på slike komplekser etter dette, sier Isachsen.

les også Høyre vil ha forbud mot reklame for kosmetiske inngrep: På høy tid, mener bloggere

– Det finnes ingen problemer man kan operere bort. Der vil jeg være tydelig. Men jeg er for åpenhet og det er derfor jeg er her i dag, for å diskutere hva som er greit å dele og ikke, sier Isachsen.

– Problemet ligger hos influensere og den enorme påvirkningen vi har. Vi har alle våre komplekser, men når man når ut til mange tusen kvinner og forteller om hvordan man kan fikse opp i det, så er det jo der problemet ligger, svarer Gjelsvik.

DEBATT: Kristin Gjelsvik og Sophie Elise Isachsen stiller i NRKs debatten tirsdag kveld. Foto: Hallgeir Vagenes/VG

Støtter Sophie Elise

Isachsen sier hun føler seg truffet av kritikken som har blitt rettet mot henne de siste dagene.

– Jeg er 100 prosent enig i at man ikke skal dokumentere en reise med plastisk kirurgi som den ultimate løsningen for å få det bra med seg selv. Og jeg synes det er forkastelig å gi ut rabattkoder på plastisk kirurgi. Men det finnes en grense der, og det er den jeg synes det er så interessant å diskutere, svarer Isachsen.

Andre profiler som Linnéa Myhre, Mina Vinje og Helene Skjeggestad er også til stede. Sistnevnte sier hun er uenig i måten Gjelsvik har valgt å rette kritikk mot Isachsen på, og mener hun burde tatt kontakt med Isachsen direkte.

Sophie Elise la seg flat under «Debatten» på NRK:

Hun mener også at bloggeren er et godt forbilde.

– Sophie Elise er en person som i offentligheten står og legger seg flat. Hvis ikke det er et godt forbilde så vet ikke jeg, sier Aftenpostenjournalist Skjeggestad.

– Dette er en debatt som går langt forbi en bloggkrangel, og jeg blir irritert når det bagatelliseres til en debatt mellom meg og Sophie Elise. Dette handler om noe mye større, sier Gjelsvik om kritikken.

les også Sophie Elise Isachsen får støtte fra byrået: – Personangrep

Ble ikke helt enige

Etter debatten sier Isachsen til VG at hun er glad for at hun stilte opp.

– Debatten ble veldig fin og saklig, og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det, sier hun.

– Klart man er uenig, og jeg mener man kan snakke om komplekser og at det finnes mange veie for å få mennesker til å være trygge på seg selv. Men vi ble enige om at vi alle vil at mennesker skal ha det bra.

Hun legger til at de ikke kom frem til noen enighet om hvor grensen for hva som er greit å dele går.

– Det er tydelig at Sophie Elise og jeg er enige i mange ting. Noen ganger sklir det ut og da trenger vi en liten oppvekker. Vi trengte den debatten, sier Gjelvik til VG etter debatten.

– Vi vil nok aldri kunne bli helt enige. Men hvor skal grensen gå? Det er noe vi må diskutere, legger hun til.

les også Ut mot «misforstått kroppspositivisme»: – Hyklersk!

– Det har vært lovløse tilstander

Før «Debatten» sa Gjelsvik til VG at hun håpet på en konstruktiv debatt.

– Det er viktig å ta opp dette med influenseres ansvar, og jeg håper vi får på plass retningslinjer. Det har vært lovløse tilstander lenge nok, sa Gjelsvik.

Gjelsvik har fått kritikk for at enkelte ting hun har sagt kan gå under kategorien personangrep. Det avviste hun imidlertid blankt.

– Man må jo kunne rette kritikk mot et firma som tjener fett med penger på unge jenters usikkerhet – for det gjør hun i aller høyeste grad. Så nei, dette er overhodet ikke et personangrep, sa Gjelsvik.

Les kommentaren: «Operert i hue og ræva for å fungere, ikke posere»

Hun poengterte at det var «kult» at Isachsen stiller opp til debatt.

– Men det skulle jo også bare mangle. Hun er Norges mektigste mediekvinne. Nå skjer det ting og det liker jeg godt.

Under «Debatten» kom det også frem at Isachsen har fått 2300 nominasjoner til prisen «Årets Gullbarbie» etter Gjelsviks oppgjør. Prisen deles ut til den reklame- og medieaktøren som hr fått ungdom til å føle seg verst.