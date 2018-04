1 av 6 MÅL: Prins William og John Carew jubler etter at Aston Villas Jack Grealish satte ballen i mål. ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

John Carew sammen med prins William på fotballkamp

Publisert: 10.04.18 22:34 Oppdatert: 11.04.18 00:11

På ærestribunen under kampen mellom Aston Villa og Cardiff City satt John Carew og Storbritannias framtidige konge sammen.

Prins William har lenge hatt Aston Villa som sitt favorittfotballag, som nå pensjonerte fotballspiller John Carew spilte for fra 2007–2011.

Tirsdag satt de sammen på tribunen på hjemmebane Villa Park i for å heie fram Carews tidligere lag. I pausen var stillingen 0–0 mot Cardiff City .

Flere Twitter-brukere har bitt seg merke i at de to celebre personlighetene sitter sammen, og én foreslår at at Carew selv tar turen ut på banen i andre omgang. En annen skriver at «hans høyhet John Carew på Villa Park i kveld og mingler med de alminnelige».

På bildene ser både prinsen og Carew fornøyde ut, og de smiler og ler sammen.

Carew og prinsen var begge på slottsmiddag da hertugparet besøkte Oslo i februar. Tilsammen var det samlet 106 til bords på slottet.

Kate og William besøkte blant annet Hartvig Nissen videregående skole , hvor «Skam» ble spilt inn, gründerkollektivet MESH og gikk tur i slottsparken under sitt todagersbesøk.

Carew er nå aktuell som skuespiller i serien «Heimebane», hvor han spiller mot Ane Dahl Torp.