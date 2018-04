RENSKET OPP: Zayn Malik har ikke lenger noen bilder ute på Instagram. Foto: ANDREW KELLY / X02844

Zayn Malik (25) slettet alle instagram-bildene sine

Den tidligre One Direction-stjernen har plutselig en tom instagram-profil - kort tid etter bruddet med Gigi Hadid ble kjent.

Malik er en populær kar på Instagram, med over 27,7 millioner følgere. De har ikke mere å se der lenger, for artisten har slettet alle bilder som var publisert der, skriver Elle .

Det skjer samme uke som han publiserte et noe spesielt bilde av seg selv med både grønt hår og grønne øyne, som han hadde fått til med et filter.

Taylor Swift slettet også alle sine bilder like før hun skulle gi ut albumet «Reputation». Hun renset også opp i andre sosiale medier, men Malik har beholdt Twitter-meldingene sine. Den siste meldingen dreier seg om bruddet med Gigi Hadid .

Tidligere i mars slo nemlig nyheten ned om at han og modellen hadde gått hvert til sitt.

– Vi har hatt et meningsfylt, kjærlig og morsomt forhold og jeg har den største respekt og beundring for Gigi, skrev Malik. De to var sammen i to år.

