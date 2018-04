FORELDRE: Tristan Thompson og Khloe Kardashian har blitt foreldre for første gang - bare dager etter at TMZ publiserte kompromitterende bilder av Thompson i het flørt med to ukjente kvinner. Foto: Evan Agostini, Ron Schwane / TT / NTB Scanpix

Khloe Kardashian ble mamma

Publisert: 12.04.18 18:57

Etter en dramatisk svangerskapsperiode ble Khloe Kardashian (33) torsdag mor til en jente.

Det var TMZ som først meldte dette. Dette er Khloe Kardashians første barn. Fødselen skal ha skjedd ved fire-tiden natt til torsdag, amerikansk tid.

Ifølge kjendisnettstedets kilder skal barnefaren, Tristan Thompson, vært til stede under fødselen. Det var også Khloes mor, Kris, og hennes søstre Kim og Kourtney.

Fødselen kommer rett etter at TMZ avslørte at Thompson skal ha vært utro mot Khloe Kardashian med flere kvinner i oktober i fjor. En overvåkningsvideo som nettstedet publiserte levner ingen tvil om at det foregår både kyssing og beføling med to kvinner som ikke er Khloe Kardashian.

Hun var på dette tidspunktet tre måneder på vei.

Utroskapsskandalen har vært den mest omtalte saken i amerikansk kjendispresse den siste uken, men det er uvisst hvordan forholdet mellom de to nybakte foreldrene er.

