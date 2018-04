2015: Kronprinsesse Mette-Marit, Marius Borg Høiby og kronprins Haakon på telttur i Vestmarka som en del av arbeidet med fondene kronprinsparet støtter. Foto: ROBERT S. EIK/VG

Eksperter ut mot kronprinsparets «Marius-oppgjør» med pressen

Publisert: 13.04.18 19:21 Oppdatert: 13.04.18 19:48

Kronprinsparet gikk knallhardt ut mot Se og Hør. Så ble det stille fra Slottet. – Dette kunne ikke skjedd i Sverige, mener svensk hoffekspert.

Tre ganger har kronprinsesse Mette-Marit (44) og kronprins Haakon (44) gått offentlig ut med skriftlig refs av pressen. Første gang var i 2012, da kronprinsparet sendte et åpent brev til VG for avisens dekning av Mette-Marits sønn Marius Borg Høibys (21) Instagram-profil.

Andre gang var i 2017, da kronprinsessen i anledning Marius’ 20-årsdag, i en hyllest til bursdagsbarnet på kongehusets nettsider, kritiserte pressen generelt for dekningen av sønnen.

Nå er Marius blitt 21 år. Og i forrige uke smalt det igjen, da kronprinsparet langet ut mot Se og Hør for bladets omtale av Marius’ nye kjærlighetsforhold til Juliane Snekkestad (21). Kronprinsparet reagerte nemlig sterkt på at bladet presenterte henne som «Playboy-modell».

Også denne posten ble lagt ut på kongehuset.no .

– Dårlig taktikk

Tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold (72), sier at kongefamilien er landets mest offentlige familie. Samtidig har de rett til et privatliv, sier han.

– Men de skal være veldig nøye med hva de klager over, og jeg føler vel at dette siste utspillet er et uttrykk for at de ikke har noen god rolleforståelse. Selv om Marius ikke står i kø til tronen, er han en offentlig person gjennom familien. Han følger med dem, og kongehuset bruker penger på hans virksomhet. Dessuten er ikke Marius et barn lenger, presiserer Kokkvold overfor VG.

– Denne måten med skriftlig refs i offentlige kanaler ser etter hvert ut til å være en taktikk fra kronprinsparets side – hva tenker du om det?

– I så fall er det en dårlig taktikk.

VG har stilt Slottet en rekke spørsmål om blant annet kritikken som har haglet mot dem den siste uken etter pressemeldingen fra kronprinsparet.

Assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen ønsker ikke å svare på flere av spørsmålene, og sier at han «ikke ønsker å kommentere dette utover det som allerede er sagt om at Marius Borg Høiby har gitt uttrykk for at han ikke ønsker medias oppmerksomhet omkring sitt privatliv».

Slottet er tause til kritikken : Unnlater å svare på VGs spørsmål

Hoffekspert og journalist i svenske Aftonbladet, Jenny Alexandersson (42), undrer seg over reaksjonen fra kronprinsparet.

– Det er ikke første gang at Mette-Marit går ut på denne måten, og jeg må si jeg er veldig overrasket over brevene. Den metoden som brukes for å angripe mediene, skjer bare ikke i Sverige. Det så man også på det åpne brevet i januar i fjor. Det har et personlig preg som ville vært en umulighet her i Sverige. Her hever de kongelige seg over skriverier som dette, sier hun til VG.

Reagerer

Alexandersson skjønner at Mette-Marit vil forsvare Marius, men mener samtidig det er viktig at hun er bevisst den rollen hun har.

– Bildene av Juliane Snekkestad er blitt publisert i Playboy, og da er det fritt frem å omtale henne på den måten som er gjort her. Jeg har forståelse for at Mette-Marit ønsker å beskytte sønnen sin, og det gjør meg varm om hjertet, men han er samtidig en offentlig person. Dette må de tåle, sier Alexandersson og legger til:

– Det er jo ganske spesielt. De understreker i meldingen at kjæresten hans er «hardtarbeidende og dyktig», men jeg har vanskeligheter med å forstå at kongelige offentlig skal gå ut å «mene» hva medier omtaler på sine forsider.

– Viktig å finne en balanse

Alexandersson mener utspillet fra kongehuset ser ut som «noe som er skrevet av Mette-Marit selv».

– I europeisk målestokk, hvor vanlig eller uvanlig er det at kongelige langer ut mot pressen på denne måten?

– Det hender vel, dersom det handler om løgner eller hvis noe er veldig grovt. Norge har en jordnær kongefamilie, mer enn hva tilfellet er i Sverige, og det kan jo gjøre det lettere å sende ut slike meldinger. Men jeg tror det er viktig å finne en balanse.

– I ferd med å bli en vane

Per Edgar Kokkvold nevner flere saker der kongefamilien opp gjennom årene har fått medhold i klager til Pressens Faglige Utvalg (PFU) på at mediene har vært for nærgående overfor barna.

Det er foreløpig uvisst om kongehuset vil klage inn Se og Hør for PFU i dette tilfellet.

– Skal kongehuset få gjennomslag i PFU, må de være mer nøye på hva de bruker klageretten til. Marius kan ikke gjemme seg bak formuleringene som PFU har brukt når det gjelder aktsomhetsgrad i forhold til barn, sier Kokkvold.

Fakta Kronprinsparets melding til pressen Kronprinsparet ønsker å ta opp forrige ukes oppslag i Se og Hør Se og Hør hadde i forrige uke et stort oppslag med fokus på privatlivet til Marius Borg Høiby. Marius Borg Høiby har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ikke ønsker medias oppmerksomhet omkring sitt privatliv – noe han er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert. Kronprinsparet synes fremstillingen av Juliane Snekkestad i forrige ukes Se og Hør er beklagelig. Vi anser dette for å være et overtramp av privatlivets fred og svært uheldig bruk av overskrift og layout på bladets forside. Vi kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig. Hun burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør på denne måten. (Kilde: Kongehuset.no)

Hoffreporteren opplyser om at alle slike utspill i Sverige må gjennom samtlige instanser før det sendes ut til offentligheten – og at ingenting går ut uten at kongen har godkjent det.

– Ikke mye å klage over

– Hvordan har reaksjonene rundt Mette-Marits siste angrep på pressen vært blant det svenske folk?

– Dette er blitt snakket mye om. Folk lurer jo på hva som skjer borte hos dere, men samtidig tror jeg mange liker at kronprinsessen beskytter familien sin og at hun stiller opp for Marius.

Kokkvold sier han ikke kan tenke seg et demokratisk samfunn som ikke ville interessert seg for sakene som norsk presse får kongelig refs for å ha omtalt.

– Med retten til å være berømt, følger også muligheten for å bli omtalt. I dette tilfellet vil de fleste se at det ikke er mye å klage over, så utspillet virker mot sin hensikt, mener Kokkvold.

Kokkvolds råd til kronprinsparet til å velge rådgivere som er i stand til å gi kloke råd.

– Det virker ikke som de er så flinke til det. Klageretten må brukes med forstand.

– Burde Marius selv tatt oppgjøret med pressen?

– Det vil jeg ikke legge meg borti, men det kan vel hende at han hadde fått større sympati, svarer Kokkvold.

– Ikke henvendt seg

VG har vært i kontakt med sjefredaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, som sier at Slottet en drøy uke etter at pressemeldingen kom, fortsatt ikke har rettet noen formell henvendelse til bladet. Selv om det i pressemeldingen kom fram at kronprinsparet «ønsket å ta opp oppslaget i Se og Hør».

– Vi har ikke hatt noen formell kontakt med Slottet rundt denne saken siden pressemeldingen kom, sier han.

Da kronprinsessen møtte VGs styreleder og tidligere sjefredaktør Torry Pedersen (60) til en samtale om medienes rolle under Sikt-konferansen i Kristiansand i fjor høst, rettet hun blant annet pekefingeren mot det hun beskrev som «kanskje litt unyttig kjendisjournalistikk». Hun uttalte samtidig at hun føler seg «utrolig heldig som lever i en medievirkelighet hvor det går an å snakke med journalister og redaktører».

– Jeg har ringt til dere før, sa hun i en munter passiar med Pedersen.

Pedersen vil ikke utdype om han har hatt samtaler med kronprinsessen på telefon, men sier til VG at han som redaktør forsøkte å lytte til alle som måtte ha noe på hjertet.

– Jeg har snakket med kronprinsparet om journalistikk flere ganger, både formelt og uformelt, og det var alltid interessant og nyttig.

Se og Hør ble i 2013 refset og felt av PFU for sin dekning av kongefamilien. I 2002 ble både Se og Hør, Nettavisen og VG klaget inn til PFU for sin dekning av Marius – den gangen ble mediene frikjent.