HØYGRAVID: Kjendisnettstedet skriver at høygravide Khloe Kardashian venter barn i slutten av april, men at hun allerede nå skal ha tidlige rier.

TMZ: Khloe Kardashian har tidlige rier kort tid etter utroskapsskandale

Publisert: 12.04.18 00:31

2018-04-11

Tirsdag publiserte flere internasjonale medier videoer som angivelig viser kjæresten til høygravide Khloe Kardashian (33) i intim flørt med ukjente kvinner. Nå hevder kjendisnettstedet TMZ at realitykjendisen ha fått tidlige rier.

Kardashian-familien skal være på vei til Cleveland for å være til stede dersom Khloe Kardashian føder sitt første barn denne uken, ifølge kjendisnettstedet TMZ .

Nyheten kommer rett etter at flere nettsteder publiserte videoer av Tristan Thompson (27), Khloes kjæreste og kommende barnefar, i intime situasjoner med andre kvinner.

Nettstedet hevder å ha kilder tett på familien som sier at Khloe opplever tidlige rier, og at Kardashian-mamma Kris fløy til Cleveland, der NBA-spiller Thompson har laget sitt, onsdag moren for å være hos datteren. Kim Kardashian og resten av familien skal etter det nettstedet kjenner til fly til Khloe torsdag og fredag.

Ingen av familiemedlemmene eller Thompson selv har kommentert skandalen. Flere underholdningsnettsteder skriver imidlertid at familien samler seg og er knust på vegne av Khloe.

Til E! News sier en anonym kilde at Khloe ønsker å reise til familien sin etter den angivelige utroskapen, men at legen hennes ikke ville tillate det på grunn av graviditeten.

Kardashian-søsteren venter en jente, noe søsteren Kim avslørte på Twitter.

Khloe venter sitt første barn sammen med basketballspilleren. Hun var tidligere gift med Lamar Odom, men ekteskapet endte etter en turbulent tid. De to ble separert i 2013 og skilt i 2015.

