FORLOVET: Stina Bakken og Per Fredrik Åsly forlovet seg lørdag i New York. Foto: Privat

Blogger Stina Bakken (24) fridd til på Times Square

Publisert: 06.02.18 11:36

RAMPELYS 2018-02-06T10:36:01Z

YouTuber Per Fredrik «PelleK» Åsly (31) fridde til bloggerkjæresten med Billboard-plakat.

I to måneder hadde YouTube-stjernen planlagt frieriet som fant sted lørdag på Times Square i New York.

– Det var helt sinnssykt, jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt. Jeg ble helt sjokkert, forteller Stina Bakken på telefon til VG fra New York.

Da de var på Times Square lørdag så hun plutselig et bilde av seg og kjæresten på en Billboard-plakat.

– Jeg tenkte «nå drømmer jeg». Det var helt ulogisk at det skulle være et bilde av oss der. Så så jeg ned, og der sto det «vil du gifte deg med meg skatten min», forteller hun.

– Jeg ble satt og overlykkelig. Og svarte selvfølgelig ja, sier hun.

Åsly forteller at det imidlertid ble en del trøbbel hva gjelder forlovelsesringen. Den hadde han bestilt i god tid, og blitt lovet at det skulle komme før paret dro på tur til New York. Det gjorde den imidlertid ikke.

– Jeg måtte på Tiffanys en time før og kjøpe en ny, forteller han.

Saken fortsetter under bildet.

Youtuberen hadde også sørget for at et kamerateam var til stede for å forevige øyeblikket.

Bryllupet tenker de å holde neste sommer, og Bakken forteller at bloggleserne skal få være med på hele reisen.

Paret har vært kjærester i 2,5 år, og forelsket seg da Åsly var med i «Skal vi danse» . Nå har de bodd sammen i Sandefjord i snart to år.

– Vi ble forelsket med én gang, sier Bakken.

Åsly har gjort stor suksess på YouTube, hvor han har 2,6 millioner følgere. Han er også aktuell som skuespiller i den nye sesongen av «Viking».