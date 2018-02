FÅR KRITIKK: Morten Harket, Magne Furuholmen og Pål Waaktaar Savoy blir kritisert for a-ha-konserten i Tel Aviv 21. juni. Foto: NTB scanpix

Aksjonerer mot a-ha i hele Europa

Publisert: 09.02.18 09:10

RAMPELYS 2018-02-09T08:10:58Z

Den sterkt Israel-kritiske bevegelsen Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) oppfordrer a-ha til å avlyse sommerens konsert i Tel Aviv. BDS akter å møte fansen og aksjonere foran samtlige av trioens konserter i Europa i sommer.

Boikottaksjonen starter utenfor Oslo Spektrum før Morten Harket , Magne Furuholmen og Pål Waaktaar Savoy inntar scenen på fredag og lørdag.

Palestinakomiteen i Norge, som er tilknyttet BDS-bevegelsen lokalt og internasjonalt, skal begge dager dele ut flyere, stille med plakater og snakke med fansen. Det skal også spres informasjon om aksjonen gjennom sosiale medier.

«From Israeli citizens to Morten, Magne and Paul – members of A-ha – Please do not legitimize Israel’s apartheid.» står det på hjemmesiden til BDS.

Målet til BDS er ifølge Wikipedia «at Israel trekker seg fullstendig ut av de okkuperte områdene på Vestbredden og Golanhøydene, at israelske arabere skal oppnå samme rettigheter som israelske jøder, og at alle palestinske flyktninger skal ha rett til å vende tilbake til sine hjemsteder som de forlot ved opprettelsen av staten Israel i 1948».

I senere tid har en rekke store internasjonale artister, blant andre Radiohead, Nick Cave, Bryan Adams, The Pretenders og Britney Spears, samt norske Kygo, opptrådt i Israel, enten for første gang eller første gang på lenge.

– Det har vært mye fokus på internasjonale artister og band som opptrer i Israel det siste året. BDS har gjennomført store kampanjer, blant annet overfor Radiohead og Nick Cave, som likevel valgte å gjennomføre sine konserter i Tel Aviv, forteller Birte Bødtker, kommunikasjonsrådgiver og kampanjeansvarlig i den norske Palestinakomiteen.

– Aksjonen fikk Lordes til å avlyse sin konsert. Det var en stor seier for BDS-bevegelsen, sier Bødtker.

BDS Europa og lokale samarbeidspartnere vil være på plass under a-ha-konserter i London, Cantebury, Yeovil, Cambridge, Cork, Doncaster, Blackpool og Darlington, før trioen 21. juni skal opptre i Exhibition Gardens i Tel Aviv.

Aktuell kommentar: A-ha, Kygo og jødene

Kommunikasjonsrådgiveren tilføyer at Palestinakomiteen ønsker å komme i dialog med a-ha eller deres management.

– Men det er vanskelig. Vi har sendt en oppfordring, i form av et brev fra to israelske musikere, men manageren svarer ikke på henvendelsen, opplyser Bødtker.

De to musikerne, David Oppenheimer og Danielle Ravitzki, skriver blant annet dette i sin boikott-oppfordring til a-ha:

«Israel utnytter hele tida artister som dere for å hvitvaske sine forbrytelser mot menneskerettighetene, mens landet rent faktisk undertrykker alle avvikende stemmer og fortellinger, særlig dem som ikke støtter landets rasistiske indoktrinering.»

– Vi har ikke noe imot a-ha, men konserten i Tel Aviv, presiserer Bødtker.

– BDS og Palestinakomiteen benytter seg av sin ytringsfrihet, og det er selvfølgelig uproblematisk, bemerker a-ha-manager Harald Wiik.

– Jeg har mottatt en e-post fra AKULBI, hvor de videresender et brev fra to regimekritiske israelere. Jeg kunne ikke finne noen nye spørsmål der, og viser til tidligere kommentarer, sier han.

I et VG-intervju i desember om bandets konsert i Tel Aviv, kom manageren med følgende kommentar:

– Så vidt jeg er kjent med deltar ikke a-ha for tiden i boikott av noe land, by eller folk på hele kloden, bemerket Wiik.

– Kritikken går på at a-ha viser støtte til Israels myndigheter ved å holde konsert der, og at det ikke kan sees på som annet enn et politisk standpunkt?

– Slik har vi aldri tenkt om konserter noe sted noen gang. Det minner om en totalitær tankegang.

– a-ha har turnert verden rundt siden 1985, men aldri spilt i Israel. Hva er grunnen til at de velger å gjøre konsert der nå?

– Hvilke konserter a-ha takker ja til avgjøres i hvert enkelt tilfelle av praktiske, produksjonsmessige, økonomiske og kunstneriske kriterier, presiserte Wiik.

BDS støttes av en rekke artister. Mest prominent er den tidligere Pink Floyd-sjefen Roger Waters, men også kjente navn som Brian Eno, Elvis Costello, The Knife og Lauryn Hill, har enten avlyst konserter eller oppfordret artistkolleger til å boikotte Israel.

Ervin Kohn, profilert styreleder i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, reagerer på oppfordringene om boikott og det han mener er demonisering av Israel.

– Det må gå an å bruke begge øyne. Jeg er imot bosetninger, men støtter Israel og det palestinske folks nasjonale aspirasjoner. Å boikotte Israel er forkastelig, erklærte han i et intervju med VG i desember i fjor.

Viseambassadør Dan Poraz ved Israels ambassade i Norge betegnet boikottoppfordringen som «kontraproduktiv».

– Det oppnår ingenting, det hjelper ikke på forholdet mellom Israel og palestinere. Spørsmålet er også hvem som boikottes her. Det er jo ikke den israelske regjeringen artistene opptrer for, det er folk som ønsker å nyte kultur. Jeg synes ikke man burde blande politikk og kultur.

Eventuelle sammenligninger med Sør-Afrika på åttitallet har han liten forståelse for.

– I Sør-Afrika var det en minoritet av hvite som undertrykket svarte. I Israel er det to nasjonale bevegelser som står mot hverandre, erklærte Poraz.

Ambassadøren viser til utsagn Nick Cave kom med på en pressekonferanse i Israel, hvor Cave mente at BDS truer artisters ytringsfrihet – og konkluderte med at organisasjonen utilsiktet fikk ham til å ønske å spille der.