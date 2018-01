TRAGEDIE: Jessica Falkholt mistet livet etter en bilulykke andre juledag i fjor. Foto: Ecaster

«Home and Away»-skuespiller Jessica Falkholt er død

Publisert: 17.01.18 09:01

RAMPELYS 2018-01-17T08:01:17Z

Den 29 år gamle skuespilleren døde av skadene tre uker etter en fatal bilulykke, hvor både foreldrene og søsteren mistet livet.

Helt siden ulykken andre juledag i fjor har den australske skuespilleren vært innlagt på sykehus med kritiske skader.

Etter en rekke operasjoner skrudde legene av respiratoren for seks dager siden. Siden har tilstanden vært kritisk, men natt til onsdag norsk tid bekrefter altså sykehuset i Sydney at hun er død.

– Familien ber om privatliv i denne veldig vanskelige tiden, heter det i uttalelsen fra sykehuset.

Den 29 år gamle skuespilleren, som blant annet er kjent fra den populære TV-serien «Home and Away», satt i bilen sammen med sin 21 år gamle søster og foreldrene da de krasjet med en annen bil i nærheten av Ulladulla i delstaten New South Wales for drøye tre uker siden.

Foreldrene døde på stedet, mens søsteren døde av skadene tre dager senere. Sjåføren av den andre bilen omkom også i ulykken.

Skuespilleren er født i Australia, men har svensk far og italiensk mor.