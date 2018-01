Neil Diamond under en opptreden på NBCs «Today»-show i 2014. Foto: Foto: Charles Sykes/ AP / NTB scanpix.

Neil Diamond ferdig med turnélivet – har fått Parkinson

NTB

Publisert: 23.01.18 05:41

Musikkveteranen Neil Diamond avlyser alle planlagte konserter i Australia og New Zealand etter å ha fått diagnosen Parkinson.

Dagen før sin 77-årsdag sier Diamond at han pensjonerer seg fra turnélivet og vender snuten hjem til USA. Dermed blir det ikke noe av jubileumsturneen som skulle markere Diamonds 50 år som artist.

– Det er med stor motvillighet og skuffelse at jeg kommer med denne kunngjøringen, sier Diamond i en pressemelding.

Han «beklager dypt» til alle som har kjøpt billetter til de planlagte konsertene, men lover fansen at han kommer til å fortsette å skrive, spille inn og jobbe med andre prosjekter «i lang tid framover».

Diamond har skrevet en rekke topphits gjennom sin langvarige karriere. Han er blant annet kjent for låtene «Sweet Caroline», «America», «Love on the Rocks» og «Hello Again».

Artisten fyller 77 år på onsdag og på lørdag blir han tildelt æresprisen for sitt virke som musiker under Grammy-utdelingen.