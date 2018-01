NY FILM: Thorbjørn Harr er klar for nok en filmrolle, her fotografert i forbindelse med lanseringen av «Younger», der han spilte mot Hillary Duff. Foto: Bringedal, Terje, VG

Thorbjørn Harr med i 22. juli-film

Thorbjørn Harr røper at han i likhet med Anders Danielsen Lie og Jon Øigarden er med i Netflix’ film om 22. juli.

Det var på «Lørdagsrådet» på P3 skuespilleren fortalte at hans planer den nærmeste tiden inkluderte å reise til Island for å spille inn film om 22. juli. Han fortalte at det skuespillerteknisk ikke var så vanskelig, men la til:

Emosjonelt er det ganske tøft å være med på.

På spørsmål om de har med psykolog på settet, svarer Harr:

– Det har vært mye snakk om det fram og tilbake. Det har vært litt inne.

Det spilles inn flere filmer om 22. juli, men Harr skal være med i filmen som regisseres av briten Paul Greengrass som Netflix eier rettighetene til.

Flere 22. juli-prosjekter

Skuespilleren røper ikke hvilken rolle han har i filmen, bare at «Det er ikke lov til å snakke så mye om prosjektet, men jeg er med!».

Fra før av er det klart at Anders Danielsen Lie skal spille massedrapsmannen og at Jon Øigarden skal spille advokat Geir Lippestad.

– «Norway» er en spillefilm som forteller den sanne historien om hvordan Norge responderte til terrorangrepene 22. juli 2011, har Netflix opplyst i en pressemelding.

Filmen er basert på Åsne Seierstads bok «En av oss», og alle skuespillerne i filmen er norske. Ola G. Furuseth vil innta rollen som statsminister Jens Stoltenberg, fremgikk det i samme pressemelding.

På filmdatabasen Imdb står det at Anneke von der Lippe skal spille daværende PST-sjef Janne Kristiansen. Trygve Svindland skal spille justisminister Knut Storberget. Også Lars Arentz-Hansen og Øystein Martinsen er på rollelisten.

Greengrass er kjent for sine dramatiseringer av ekte hendelser. Han vant tidlig i karrieren Gullbjørnen i Berlin for «Bloody Sunday» – om en hendelse i Nord-Irland i 1972 der demonstranter ble skutt og drept av britiske soldater.

Innspillingen startet i oktober. Ifølge Harr filmer de nå på Island fordi det er flere islandske produsenter med på prosjektet.

Også Erik Poppe er i gang med film om 22. juli . Han har sagt til VG at han vil fortelle ungdommenes historie og ikke dvele ved Breivik. NRK er også i gang med en dramaserie om 22. juli. Den skal regisseres av Pål Sletaune og er skrevet av ham og Sara Johnsen.