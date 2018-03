FINE TIDER: Kevin McKidd har giftet seg med sin nye kjæreste, Arielle Goldrath. Nå venter paret også sitt første barn sammen. Foto: Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Grey’s»-stjernen Kevin McKidd: – Jeg skal bli pappa igjen

Skuespiller Kevin McKidd overrasket fansen med dobbelt gledelig nyhet på sine egne nettsider.

«Grey’s Amatomy»-stjerne Kevin McKidd (44) skal bli pappa for tredje gang. Det avslører han på sin egen nettside. Og som om ikke det er nok, annonserer han også at han har giftet seg med sin nye kjæreste, Arielle Goldrath.

– Jeg er veldig glad, dette er veldig store nyheter! skriver han på nettstedet, der han også har lagt ut et bildet fra det nylige bryllupet.

– Arielle og jeg er veldig glade for å kunne fortelle at vi har giftet oss og at vi venter en baby, som snart skal få ta del i vår voksende familie. Nære venner og familie samlet seg for å feire dagen vår - en intim og «nedpå» samling som kulminerte i en skotsk folkedans, skriver 44-åringen.

McKidd, som er fra Elgin i Skottland, hadde sin første filmrolle i «Trainspotting», som kom i 1996. Han gjorde seg også bemerket i TV-serien «Rome» (2005–2007). I «Grey’s Anatomy» har han vært med siden 2008.

Fra før av har McKidd to barn, Joseph og Iona, som begge er i tenårene. De har han med eks-kona Jane McKidd, som han var gift med i 17 år. De to gikk fra hverandre for cirka halvannet år siden.

Skuespilleren benytter nå også anledningen til å fortelle at det er flere som gleder seg til familiens siste tilskudd kommer til verden.

– Barna mine er glade på våre vegne, og gleder seg til de får enda et medlem i søskenflokken, skriver han.