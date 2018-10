STOR OPPDAGELSE: Kongeparet besøkte blant annet grotte nummer 17, som inneholdt en stor mengde gamle tekster da den ble oppdaget i år 1900. Funnet har blitt utropt til til å være verdens største oppdagelse av gammel orientalsk kunst. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dronningen fikk oppfylt 33 år gammel drøm

RAMPELYS 2018-10-13T07:28:19Z

Helt siden dronning Sonja hørte om Mogao-grottene i 1985, har hun drømt om å reise dit. Denne helgen ble drømmen oppfylt.

NTB

Publisert: 13.10.18 09:28

– Det er virkelig morsomt, sier en engasjert dronning etter å ha kikket seg rundt i noen av de 492 grottene – som til sammen inneholder 45.000 kvadratmeter med murmalerier og 2.000 skulpturer i Dunhuang i Kina .

Grottene ble utgravd og utsmykket over en periode på 1.000 år, fra år 366.

Dronningen har selv lest seg opp på den unike kunstsamlingen, og delte velvillig av kunnskapene sine da hun møtte norsk presse etter omvisningen.

– Det var en munk som fikk et syn med tusen buddhaer, som kom på toppen av et fjell her. Det trodde han var et tegn på at han skulle slå seg ned, meditere og finne en måte å tilbe på. Han begynte å hogge ut, og var den første som hogde ut her. Det er jo bare fascinerende. Og så har jo mange andre fortsatt gjennom hundrevis av år, sier hun.













1 av 5 MURMALERIER OG SKULPTURER: Kong Harald og dronning Sonja på vei ut av én av Mogao-grottene. Det er over 45.000 kvadratmeter med murmalerier og 2.000 malte skulpturer i grottene. Heiko Junge / NTB scanpix

Grottene står på UNESCOs verdensarvliste og huser kanskje verdens største samling av buddhistisk kunst.

– Hver og én grotte er jo et mesterverk, sier dronningen.

Som kunstner selv, er hun både imponert over hvordan grottekunstnerne har framstilt samtiden og den voldsomme størrelsen på mange av murmaleriene og buddhaene som står inne i grottene.

– Det er store kunstnere som har vært her, sier hun.