OFFISIELT: Syv måneder etter at paret annonserte separasjone,n har Dewan tatt det første rettslige skrittet ved å søke om skilsmisse fra Tatum. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

TMZ: Jenna Dewan har søkt om skilsmisse fra Channing Tatum

RAMPELYS 2018-10-28T08:01:57Z

Syv måneder etter at paret annonserte at de hadde gått fra hverandre, har Dewan søkt om skilsmisse fra ektemannen, skriver TMZ.

Skuespillerinnen skal ha søkt om skilsmisse fra Channing på fredag i Los Angeles med begrunnelse om «uforenlige forskjeller», en betegnelse som ofte blir brukt når ingen av partene kan klandres for skilsmissen, melder TMZ .

I saksdokumentene ber Dewan om delt omsorgsrett for deres 5 år gamle datter Everly. Skuespillerinnen ber også om økonomisk støtte fra Tatum.

Tatum ber på sin side også om delt omsorgsrett, men kommer til å bekjempe konens krav om økonomisk støtte.

Det engang så forelskede paret møttes på filminnspillingen til «Step Up». og giftet seg i 2009. Det var i april i år, etter 9 år ekteskap, at de sammen annonserte separasjonen i en pressemelding .

– Vi ble hodestups forelsket for mange år siden og har hatt en magisk reise sammen. Ingenting har endret seg når det kommer til hvor høyt vi elsker hverandre, men kjærlighet er et vakkert eventyr som nå tar oss i to forskjellige retninger. Det er ingen hemmeligheter eller slibrige hendelser som har ført til denne avgjørelsen. Det er bare to bestevenner som har innsett at det er på tide å separeres og hjelpe hverandre til å leve det mest lykkelige og meningsfulle livet som overhode mulig, sto det i pressemeldingen.

Channing, som i 2014 var høyaktuell som både regissør og hovedrolleinnehaver i «Snømannen»-filmatiseringen , delte også pressemeldingen på sin Twitter-profil.



Tatum er kjent fra filmer som «Dear John» (2010), «Magic Mike» (2012) og «Foxcatcher» (2014).

Jenna Dewan Tatum har på sin side spilt Lucy Lane i TV-serien «Supergirl», var å se i første sesong av skrekkserien «Amerikan Horror Story» og i «Wiches of East End».