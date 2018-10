LANGET UT: Jørgen Ringstad (61) holdt ikke tilbake da han ble valgt til førstekjempe av storbonde Lene Sleperud (29). Foto: Skjermdump/TV 2

Førstekjempedrama i «Farmen»: – Du er den verste storbonden vi har hatt

RAMPELYS 2018-10-10T20:23:47Z

Onsdag oppsto det tumulter på «Farmen»-gården da Jørgen Ringstad ble valgt til førstekjempe. Til VG forteller han at han ikke angrer på det som ble sagt.

Publisert: 10.10.18 22:23 Oppdatert: 10.10.18 22:36

– Det har gått rykter om at du ikke tør å ta den krigen som eventuelt måtte oppstå ved damevalg. Da synes jeg du er kjempefeig i så fall. Synes du at du fortjener kniven? Da er vi uenige, jeg synes du er den verste storbonden vi har hatt, sier Ringstad under onsdagens «Farmen»-episode.

Bakgrunnen er at han ble valgt til førstekjempe, og han er ikke nådig mot storbonde Line Sleperud (29).

Planla tordentale

Til VG avslører han at han allerede kvelden før hadde bestemt seg for å ta hardt i dersom han ble valgt.

– Det siste jeg tenkte før jeg la meg var «hvis jeg blir valgt, skal jeg gi Lene inn». Jeg angrer ikke på det jeg gjorde, slår han fast.

Ifølge ham var det store samtaleemnet på gården den uken at det var på tide med en jentekamp. På det tidspunktet visste han ikke om at Sleperud og Tonje Frøstad Garvik var kjærester. I etterkant har han ingen problemer med å forstå hvorfor storbonden valgte som hun gjorde.

Ville lage show

Ringstad forteller også at han dro på med skuespill under førstekjempevalget.

– Fram til da hadde det bare vært stille og rolig, så jeg tenkte jeg skulle lage litt TV-show, sier han og ler.

– Jeg gjorde det litt for å lage moro, men det var nok i overkant, og hun tok det innover seg. Det er litt trist der og da, men jeg tipper Lene slo det fra seg.

Sleperud selv reagerer på kommentarene i episoden, og innrømmer samtidig at hun ville beskytte kjæresten fra å bli valgt som andrekjempe.

– Jeg synes de kommentarene er ganske stygge. Han er en eldre mann som jeg har sett opp til på gården, og jeg synes det er trist at han må bruke de kommentarene, sier hun på skjermen.

Venner igjen

Til VG forklarer hun at valget også var basert på at Ringstad hadde et skiftende humør, som skapte uro i gruppen.

– Den uken viste Jørgen en litt annen side av seg selv enn tidligere, sier hun.

Hun sier at hun der og da ble lei seg, men at hun har forståelse for at det er kjedelig å bli valgt som førstekjempe.

– Da kan man jo si ting man ikke mener. Vi har snakket og blitt venner igjen og det er god stemning, sier hun.

Det bekrefter også Ringstad.

– Vi var på finalefesten sammen og satt ved siden av hverandre på tinget. Det er ikke noe big deal når ting er over, sier han.