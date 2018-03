BLE TREBARNSFORELDRE: Svenske prinsesse Madeleine og Chris O`Neill på et offesielt arrangement i Stockholm desember 2017. Foto: MICHAEL CAMPANELLA, GC IMAGES, GETTY IMAGES

Prinsesse Madeleine har fått sitt tredje barn

Publisert: 09.03.18 08:32 Oppdatert: 09.03.18 09:27

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-03-09T07:32:30Z

Babylykke ved det svenske hoffet. Kongefamilien fikk et nytt medlem natt til fredag.

Det meddeler Riksmarskalkembetet i en pressemelding fredag morgen.

Barnet kom til verden på Danderyds sykehus klokken 00.41, og alt skal stå bra til med mor og barn.

Ifølge Aftonbladet er det en liten prinsesse som har kommet til verden.

Hun veier 3465 gram og er 50 centimeter lang, skriver prinsessens pappa Chris O`Neill i en pressemelding.

Prinsesse Madeleine og ektemannen har fra før av barna Nicolas (2) og Leonore (4).

Etterlengtet søsken

– Vi er veldig glade over familieforøkelsen, og for at Leonore og Nicolas har fått sitt etterlengtede søsken. De ser veldig frem til å møte sin nye lillesøster, skriver O`Neill.

Det var 27. august i fjor at det svenske kongehuset kunne komme med gladmeldingen om at prinsessen og hennes amerikanske ektemann Chris O`Neill ventet sitt tredje barn .

Madeleine og Chris giftet seg i 2013, og allerede året etter ble deres første barn, Leonore, født i New York, hvor paret var bosatt en periode. Sønnen Nicolas ble født i juni året etter.

Også hoffets informasjonssjef bekrefter at familien nå er blitt til fem.

– Prinsesse Madeleine og barnet har det bra, og de er selvsagt veldig takknemlige og glade for det nye familiemedlemmet, sier Marhareta Thorgren til Aftonbladet.

Reiste hjem for å føde

Hun opplyser at det til forskjell fra tidligere ikke vil bli holdt pressetreff.

– Vi har valgt å ikke holde pressekonferanse denne gangen. Det kommer alltid an på ulike tidsaspekter og så videre, sier informasjonssjefen.

Paret, som vanligvis har sin base i London, flyttet hjem til Sverige i midten av februar slik at prinsessen kunne føde i hjemlandet. Prinsessen og ektemannen betaler selv for sykehusoppholdet, ettersom de ikke er folkeregistrerte i landet.

Det nye tilskuddet til den svenske kongefamilien vil være nummer ti i arverekken, og dermed sist, skriver Aftonbladet.

Det svenske kongeparet, dronning Silvia og kong Carl Gustaf, har fått barnebarn på løpende bånd de siste årene.

Kongeparets eldste datter, kronprinsesse Victoria, har barna Estelle (6) og Oscar (2), sammen med sin mann Prins Daniel. Kronprinsessens bror prins Carl Phillip, som fikk sin Sofia i 2015, har siden giftermålet også rukket å få to barn. Han har barna Alexsander (1) og Gabriel på et halvt år.