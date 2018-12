LIDER: Kim Kardashian West har slitt lenge med hudsykdommen psoriasis. Nå ber hun sine følgere om hjelp. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Kim Kardashian om sykdommen: – Den tar over livet mitt

2018-12-25

For ett år siden var realitystjernen sjeleglad for at psoriasisen så ut til endelig å være borte. Nå er den tilbake med full kraft.

Bjørn Ekker

Publisert: 25.12.18

Kim Kardashian West (38) har fått behandling for sykdommen i flere år, og har til og med forsøkt å få bukt med den ved hjelp av brystmelk fra søsteren Kourtney.

Det er i form av røde utslett på beina at sykdommen i størst grad har gjort seg gjeldende.

Men i desember i fjor gjorde hun en gledelig opptagelse. Utslettene virket nemlig å forsvinne.

«Herregud. Psoriasisen er nesten borte! Det er den beste julegaven» , skrev hun den gang på både Snapchat og Instagram.

Men slik gikk det ikke, for nå har hudsykdommen kommet tilbake. Og på Twitter ber hun sine 59 millioner følgere om hjelp.

«Jeg tror det er dags for meg å begynne på medisinering for psoriasis. Jeg har aldri sett det slå ut som dette, og nå er det på et stadium der jeg ikke klare å dekke det til engang. Den tar over kroppen min. Har noen her blitt medisinert for psoriasis og hva fungerer best? Jeg trenger hjelp så fort som mulig» , skriver hun.

Psoriasis er en kronisk hudsykdom med betennelse i huden og røde, skjellende utslett. Sykdommen varierer mye fra person til person, både i intensitet og i utbredelse på kroppen (Kilde: Norsk Helseinformatikk).