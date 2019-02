«ÆÆÆ»: Slik reagerer Ina Svenningdal på Josefine Frida Pettersens nye hår. Her er de to avbildet i november. Foto: FREDRIK SOLSTAD

Josefine Frida Pettersen fra «Skam» overrasker med ny hårfarge

En av Norges mest ikoniske blondiner i nyere tid er nå brunette – og reaksjonene er omfattende.

Tre år har gått siden NRK-serien «Skam» tok Norge – og deretter verden – med storm.

Josefine Frida Pettersen (22) ble seriens mest omtalte stjerne. I rollen som Noora ble hun også en trendsetter, ikke minst på grunn av det blonde håret.

Det amerikanske motebladet W Magazine sammenlignet «Noora-effekten» med den Jennifer Aniston hadde i rollen som Rachel i «Friends», hvis frisyre ble tungt kopiert på nittitallet.

Pettersen har imidlertid lenge vært tydelig på at det var Nooras stil som ble kopiert, ikke hennes egen.

Overrasker

Og nå har Pettersen tilsynelatende overrasket mange av sine 1,8 millioner følgere på Instagram, ved å poste dette bildet:

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Selv Pettersens «Skam»-kolleger lar seg engasjere:

«ENDA MØRKERE??», spør Ulrikke Falch – og får en kommentar fra Pettersen om at lyset på bildet gir en effekt.

«ÆÆÆ», kommenterer Ina Svenningdal, og legger til en gråte-emoji og et hjerte.

KOMMENTERER HÅRET: Ulrikke Falch melder i store bokstaver om Josefine Frida Pettersens mørkere farge. Foto: HELGE MIKALSEN

«Skam»-regissør og manusforfatter Julie Andem og Pettersens sentrale motspiller Thomas Hayes er blant dem som gir den nye sveisen – eller i alle fall bildet – en «like».

Wow-faktor

Pettersens instapost har i skrivende stund over 363.000 likes, hvilket er mye selv til henne å være.

– Den blonde boben var «Skam»-Nooras store signatur, og med en mørkere frisyre fjerner Pettersen seg mer fra karakteren som gjorde henne kjent, sier Elise Alexandra Gulbrandsen, leder for MinMote i VG.

– Noora-klippen og -fargen var inspirasjon for mange som lot lokkene falle og bli blonde da «Skam»-feberen herjet som verst, påpeker Gulbrandsen.

– Jeg ser ikke bort fra at mange vil la seg inspirere av denne nye fargen, selv om den blonde og noe kortere frisyren hadde en større wow-faktor som en mer typete sveis.

Gulbrandsen har også notert seg to nye piercinger i Pettersens øre, og synes dette kombinert med sveisen gir henne et røffere uttrykk.

Filmdebuterer

VG har vært i kontakt med Pettersens management, som ikke vil kommentere hvorvidt den nye hår-looken har med en ny rolle for skuespilleren å gjøre.

KLASSISK: Josefine Frida Pettersen i rollen som «Skam»-Noora, her i en scene med Lisa Teige. Foto: NRK

Nylig ble det kjent at Pettersen skal spillefilmdebutere med filmen «Disco». Der spiller hun et dansetalent som kommer fra en frikirkefamilie.

Hun får et panikkanfall under et mesterskap, noe som utløser fortrengte minner fra oppveksten.

– Innspillingen av «Disco» har vært en sterk og inspirerende opplevelse. Jeg er så glad for å gjøre min første spillefilm med en regissør som Jorunn Myklebust Syversen. Hun har både en helt original fortellerstemme og en brennende viktig historie å fortelle, sa Pettersen til NTB.