FORTELLER OM DATTEREN: Barnet til Denise Richards har et kromosomavvik. Foto: Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Denise Richards snakker ut om datterens spesielle behov

Hollywood-skuespilleren Denise Richards forteller for første gang om datterens kromosomavvik. – Det har vært utfordrende.

Denise Richards (47) er kjent som skuespiller, Playboy-profil og det nyeste tilskuddet til realityserien «Real Housewives of Beverly Hills». Likevel vil hennes førsteprioritet alltid være mammarollen, skriver kjendismagasinet People.

– Jeg er mest stolt av å ha oppdratt barna mine, spesielt i tid som er veldig annerledes enn da jeg vokste opp, sier Richard, som mener at det ikke er lett å vokse opp i dag.

Skuespilleren har tre døtre, Sam (14), Lola (13) og Eloise (7). De eldste barna har hun sammen med Charlie Sheen. I et intervju med People avslører hun nå for første gang at den yngste datteren, Eloise, har spesielle behov.



– Kan bare si en håndfull med ord

Richards adopterte Eloise i 2011, og oppdaget etter hvert at datteren hadde en kromosomfeil som gjorde at hun utviklet seg saktere.

– I lang tid var hun ikke i stand til å sitte på egen hånd, og hun begynte ikke å gå før hun var to år – med fysioterapi, sier Richards.

EKSMANN: Denise Richards sammen med eksmannen Charlie Sheen. Nå har hun funnet lykken med Aaron Phypers. Foto: CHRIS PIZZELLO / AP

Da Eloise var to og et halvt år fikk hun diagnosen «chromosomal deletion syndromes», som skyldes tap av deler av kromosomer. Tilstanden er sjelden.

– Hun kan bare si en håndfull med ord. Noen ganger føler hun seg som alderen sin når det kommer til forståelse, og andre ganger føles det som om hun er tre år gammel. Det har vært utfordrende. Jeg lærer hver dag, fordi det finnes ikke et veikart for akkurat hennes situasjon, sier Richards.

Hun er optimistisk, og tenker at hvert barn er unikt.

– Du tar vare på barna dine, uansett hva som skjer med dem. Jeg vet ikke om Eloise noen gang vil snakke som et typisk barn. Men som foreldre vet du det beste for barna dine, og du bare gjør det du må.

Det ble også nylig kjent at Richard har funnet kjærligheten igjen etter skilsmissen med Charlie Sheen. Nå er hun gift med Aaron Phypers, som har vært skuespiller.