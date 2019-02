SLUTT: De har vært stabile fra scenekanten siden starten i 1999. Nå skal «Beat for Beat»-bandet byttes ut. Foto: Erik Dyrhaug

NRK sier opp «Beat for Beat»-bandet

Når kommende sesong ruller over tv-skjermene blir det siste gang bandet spiller sammen i det populære tv-programmet. Etter 20 år vil NRK fornye programmet, og bytter ut musikantene.

Publisert: 15.02.19 22:39







– Bandet, som har spilt i «Beat for Beat» i snart to tiår, erstattes av et nytt band. Så vi slutter absolutt ikke med livemusikk, skriver underholdningsredaktør i NRK , Charlo Halvorsen, i en sms til VG.

«Beat for Beat» har vært fast inventar i NRKs «gullrekka» siden høsten 1999. Bandet har hatt noenlunde lik oppstilling hele veien, og visse medlemmer har vært med hele veien. Nå vil NRK gå i en ny retning, og skiller lag med bandet.

Fredrikstad Blad var først med å omtale saken.

les også Slik er planene for Marienlyst etter NRK

– Det er jo litt vemodig, det er noe vi har vært med på å bygge opp, som har gått i 20 år, sier kapellmester og pianist Trond Lien til VG.

– NRK har bare sagt til oss at de skal ha et nytt band, ikke noe mer. Vi fikk beskjed om dette før vi begynte opptakene til det som blir vår siste sesong. NRK har vært ryddige overfor oss, og vi må være glade for å ha vært med så lenge, sier han.

Pettersen og pianistene fortsetter

Lien, i likhet med trommeslager Ole Petter Hansen-Chylie og saksofonist Frøydis Grorud, har vært i bandet hele veien. Bandet består også at bassist Erik Anti og Børge Petersen-Øverleir på gitar.

– Vi er litt spent på hva som skjer nå. Det er ikke en sjokkerende nyhet for oss, men vi ventet kanskje at programmet ville legges ned, etter så lang tid, sier Lien.

Vårsesongen blir altså den siste med det originale bandet, og fra høsten kommer et nytt band. Programleder Atle Pettersen og de to pianistene Trond Nagell-Dahl og Lars Andreas Aspesæter fortsetter.

– I første omgang er det bare bandet som endres. Vi har nå 20 år bak oss med samme formel, så det er på tide å fornye oss litt. Men vi kan ikke endre radikalt på det heller, sier prosjektleder i NRK, Stian Malme, til VG.

les også Brudd for Cecilie Skog

les også Aurora Aksnes advarer fans mot å klemme henne

Men det er ikke sikkert at «Beat for Beat»-bandets navn forsvinner helt fra norske scener.

– Vi har gjort noen konserter og eventer sammen tidligere, og snakket litt om at vi har lyst til å gjøre noe mer ut av det. NRK har også gitt oss klarsignal til å bruke «Beat for Beat»-navnet videre, sier Trond Lien.

NRK sendte første «Beat for Beat» i 1999, da med Ivar Dyrhaug som programleder. Siden 2016 har Atle Pettersen ledet musikkprogrammet.

LODDER STEMNINGEN: «Beat for Beat»-bandet vil gjerne fortsette å spille sammen, selv om de ikke lenger er en del av «gullrekka». Foto: Skjermdump