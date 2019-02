TAR ANSVAR: Etter ulykken i midten av januar har 97 år gamle prins Philip bestemt seg for pensjonere seg som bilist. Foto: Alastair Grant / TT NYHETSBYRÅN

Prins Philip (97) beklaget seg etter ulykke - nå leverer han inn førerkortet

Prinsen kryper til korset, og har bestemt seg for at han har kjørt bil for siste gang.

I midten av januar var hertugen av Edinburgh, prins Philip (97) involvert i en bilulykke nær Sandringham-slottet i Norfolk nordøst for London. 97-åringen kom uskadet fra ulykken, mens de to personene i den andre bilen ble behandlet for lettere skader.

Senere beklaget dronning Elizabeths ektemann seg i et brev til en kvinne som skadet seg i ulykken. Nå har han besluttet å levere fra seg bilnøklene og overlate rattet til andre. Det opplyser Buckingham Palace, ifølge flere britiske medier, deriblant The Guardian.

– Etter en grundig vurdering har hertugen av Edinburgh tatt beslutningen om å frivillig avlevere førerkortet sitt, skriver det britiske hoffet i en pressemelding.

Prins Philip satt bak rattet i sin Land Rover da han smalt inn i en annen bil. Philips bil skal ha rullet rundt, og prinsen måtte etterpå hjelpes ut av kjøretøyet. Han slapp ellers uskadd fra ulykken.

Én av de to kvinnene i den andre bilen brakk et håndledd, mens den andre kvinnen fikk rifter i kneet. En ni måneder gammel gutt satt også i bilen, men slapp unna uten skader.

GIKK GALT: Prins Philip kjørte denne Range Roveren, som veltet i ulykken.

Britisk politi sier i en uttalelse at de vil ta opplysningen om at Philip har levert inn sitt førerkort med i vurderingen om hvorvidt det opprettes siktelse mot prinsen.

– Vi gjennomgår hver sak grundig før vi tar en beslutning, og vi vil ta denne utviklingen med i overveielsene, sier de.

Det mye omtalte trafikkuhellet har utløst en heftig debatt i Storbritannia om hvorvidt det skal innføres en øvre aldersgrense for bilister. I dag er det ingen grense, men bilister over 70 år må fornye førerkortet hvert tredje år og fortelle myndighetene om eventuelle sykdommer og lidelser som kan påvirke trafikksikkerheten.