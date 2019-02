RØD LØPER: Cardi B ankom den røde løperen i kreasjon som fikk mange til å sperre øynene opp. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

Cardi B slettet Instagram etter historisk Grammy-seier

26-åringen ble den første kvinnelige soloartisten til å vinne prisen for beste rapalbum. Det har skapt rabalder, og stjernen selv har nå slettet Instagram-kontoen sin.

Hun ble historisk under Grammy-prisutdelingen natt til mandag norsk tid. I løpet av de 24 årene prisen har vært delt ut, er det første gang en kvinnelig soloartist har mottatt den. Hun er den åttende kvinnelige rapperen som har vunnet pris under Grammys totalt. Tidligere prisvinnere i kategorien er Eminem (som har mottatt prisen hele seks ganger), Kanye West og Kendrick Lamar.

Cardi B , eller Belcalis Almanzar som er hennes egentlige navn, vant prisen med debutalbumet «Invasion of Privacy». Nominert i kategorien var også avdøde Mac Miller. Til sammen var Almanzar nominert i fem kategorier under den prestisjetunge musikkprisutdelingen.

Gleden for stjernen var imidlertid kortvarig. I en Instagram-video som ble lagt ut mandag kveld forteller hun at hun har fått mye tyn i kjølvannet av Grammy-utdelingen.

– Jeg er så lei av dette. Jeg har jobbet hardt med det j*vla albumet mitt, sier hun i videoen som nå er slettet.

Hun forteller også at hun hele tiden fikk tilbakemeldinger på at karrieren hennes var over fordi hun var gravid med datteren Kulture Kiari Cephus, som nå syv måneder gammel.

Kort tid etter at videoen ble lagt ut, er Instagram-kontoen til Cardi B, som hadde over 40 millioner følgere, slettet. 26-åringen har selv ikke gitt noen forklaring på hvorfor.

Flere bet seg merke i antrekket Cardi B hadde på den røde løperen i forkant av utdelingen. Kreasjonen var fra motehuset Mugler sitt arkiv, og ble først vist i 1995.

