MGP-KLAR: Alexandra Rotan er blant de håpefulle som skal kjempe om å få representere Norge. Foto: Jørgen Braastad/VG

Turnerte med Alan Walker – nå er Alexandra Rotan (21) klar for MGP

Publisert: 18.02.18 06:08

RAMPELYS 2018-02-18T05:08:57Z

For halvannet år siden sto hun på noen av Europas største scener sammen med EDM-stjernen Alan Walker. – Folk bare skrek da jeg gikk opp på scenen.

21 år gamle Alexandra Rotan var for første gang med i Melodi Grand Prix i 2010, men da i junior-versjonen. Nå er hun klar for å entre scenen sammen med Stella Mwangi i det store sirkuset – noe som var drømmen hele veien, forteller hun.

– Alt kan skje! Jeg gleder meg veldig, sier hun i møte med VG.

Selv om Alexandra er ukjent navn for de fleste har hun opptrådt med selveste Alan Walker under europaturneen hans sommeren 2017, og ved andre anledninger hvor han har hatt behov for vokalist. Etter at hun røk ut av Idol i 2016 begynte hun å tvile på hele musikkarrieren. Så spurte hun Alan Walker-manager Gunnar Greve om tips til veien videre. Da fikk hun svar om at han kanskje hadde en jobb til henne.

– Halvannen måned senere fikk jeg mail om at han ville bruke meg som Alan Walkers livevokalist. Jeg husker at jeg sto i en klesbutikk, ringte mamma og bare «uæ, hva er det som skjer nå?», ler hun.

Det beste minnet hennes fra turneen var den første konserten under Eska Music Awards i Polen.

– Folk bare skrek da jeg gikk opp på scenen. Det var mange millioner seere og flere tusen i publikum. Da fikk jeg oppleve pyro for første gang, sier hun stolt.

Hun forteller at bergensartisten er jordnær og rolig.

– Vi pratet veldig godt sammen med én gang. Han likte det jeg fremførte, og jeg synes det var superkult å være med. Det hadde vært veldig gøy med nytt samarbeid!

Neste gang Alexandra står på scenen er i Oslo Spektrum 10. mars sammen med Stella Mwangi (31) som vant den norske MGP-finalen i 2011.

– Vi tror vi er perfeksjonister begge to og vil gjøre sceneshowet så kult som mulig. Vennskapet og samarbeidet kommer naturlig fordi vi har det så gøy sammen, forteller hun.

Selv er Alexandra stor fan av MGP som konsept, og gleder seg til å se hva de ender opp med av sceneshow.

– Endelig kan jeg få være en del av et større show, hvor jeg kan be om noe, også skjer det. Det er dritkult. Det første jeg sa til de showansvarlige er at jeg vil ha glitterregn, sier hun og ler.

Men hun kan avsløre at det ikke kommer til å regne glitter på scenen, men heller at det blir noe «enda kulere». Akkurat hva er hun hemmelighetsfull om.

– Jeg tror det er sceneshowet som avgjør i år fordi det så utrolig mange sterke låter, sier hun.

Hverdagen til Alexandra er imidlertid på den helt motsatte siden av glam-skalaen. Til daglig studerer hun sykepleie, og er for tiden i praksis.

– Denne uken har jeg hatt veldig mye å gjøre. Jeg går fra sykepleiepraksis til kostymeprøver hos NRK til intervjuer, forteller hun.

Andre dager spiller hun inn låter i studio, og noen ganger sitter hun bak kassen på Coop. Og leiligheten på Carl Berner i Oslo deler hun med kjæresten Vebjørn.

– Han kommer og heier i Spektrum. Han gleder seg og synes dette er kjempestas. Det er godt å ha noen som backer meg, heier på meg og er glad på mine vegne. Det betyr veldig mye, forteller 21-åringen.