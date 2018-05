SKAL IKKE GIFTE SEG: Caitlyn Jenner og Sophia Hutchens fotografert sammen tidligere i år. Foto: Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Caitlyn Jenner (68) avviser forlovelse med 21-årig transkjønnet

Realitystjernen og den tidligere OL-deltageren har måttet avvise at hun skal gifte seg med 47 år yngre Sophia Hutchins.

De to er avbildet sammen i en rekke sammenhenger, og det har fått ryktebørsen i gang blant amerikanske og britiske kjendismedier.

Caitlyn Jenner til VG : Det handler ikke om kjønnsorganer

Hutchins er en 21-årig transkjønnet student, som har uttalt at det var Jenners prosess som inspirerte hen til å gjøre det samme.

Daily Mail siterer rykter på at de to skal gifte seg, og de skriver sågar at bryllupet skal foregå i rolige omgivelser i Jenners hjem i Malibu.

Men overfor nettstedet Pinknews , som skriver nyheter for LHBT-verdenen avviser Jenners talsperson ryktene om et forestående bryllup.

– Ingen forlovelse, sier talspersonen kort til nettstedet.