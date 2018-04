BLE BARE 28 ÅR: Tim «Avicii» Bergling gikk bort for fire dager siden, på ferie i Oman. (Bildet er fra arkiv). Foto: UNIVERSAL MUSIC

Expressen: Avicii på båttur og luksusparty i dagene før han døde

Publisert: 24.04.18 11:06

Slik var de siste dagene i superstjernens liv.

Tim « Avicii » Bergling (28) tilbrakte de siste dagene av sitt liv i Oman , og skal blant annet ha vært på båttur med venner og på en eksklusiv fest i Oman dagene før han døde, melder Expressen.

På båttur

Nettstedet TMZ har delt et bilde de hevder ble tatt dagen før Berglings død. På bildet sitter DJ-en mellom to menn, muligens to kompiser. Artisten er solbrent og har et stort smil om munnen.

Ifølge TMZ er bildet tatt utenfor Muskat, Oman, der 28-åringen var på ferie etter å ha jobbet hardt for å ferdigstille det siste albumet sitt i løpet av vinteren og våren.

Det siste bildet Avicii selv delte på Instagram viser ham i Los Angeles, og billedteksten lyder: «Det er alltid sol i California»

Etter svenskens død har han regjert på toppen av Spotify-listene verden over. Ti av 50 låter på den globale topp 50- listen er signert Avicii, og i Sverige okkuperer han de syv øverste plassene på hitlistene. Her hjemme regjerer han på førsteplass med låte «Wake med Up».

Den norske radiostasjonen NRJ spilte kun Avicii hele lørdagen for å hedre den avdøde DJ-en.

I Sverige hadde flere utesteder ett minutts stillhet for å markere hans død, og over hele verden har hilsener fra både superstjerner og fans strømmet inn etter 28-åringens tragiske bortgang.

Nominert til Billboard

Kun tre dager før Bergling døde ble han nominert til Billboard Music Awards 2018. Prisutdelingen avholdes i Los Angeles 20. mai, nøyaktig en måned etter Berglings død.

