HVILER ALDRI: Bob Dylan, som i 2012 ble tildelt The Presidential Medal of Freedom fra Barack Obama, lanserer nå sin egen whiskey.

Bob Dylan lager whisky

Publisert: 29.04.18 21:17

Bob Dylan (76) er mest kjent som artist og låtskriver, men i løpet av mai lanserer legenden sitt eget whisky-varemerke under navnet «Heaven’s Door».

« Bob Dylans lastest gig: Making Whiskey», skriver New York Times.

I 2015 dukker det opp et uventet navn i det amerikanske varemerkeregisterets oversikt over søknader forbundet med alkoholprodukter; «Bootleg whisky» var navnet Bob Dylan ønsket å varemerke-registrere.

En av personene som la merke til søknaden var Marc Bushala (52), en hengiven fan av Dylan og spritprodusent, som nylig hadde solgt sitt eget bourbonmerke «Angel’s Envy» for 150 millioner dollar.

Bushala forteller til New York Times at han i flere uker grublet som besatt over hva en Dylan-whisky kunne bli. Han kontaktet apparatet rundt den 76 år gamle sangeren og fikk snakke med Dylan om et mulig samarbeid.

Det var bare et lite problem. Navnet Dylan hadde registrert var riktignok ment som et humoristisk nikk til den amerikanske hjemmebrentkulturen som er ulovlig, men fortsatt utbredt i grisgrendte hillbilly-strøk i delstater som Vest-Virginia, Kentucky, Tennessee og Georgia, men ikke helt passende om du ønsker å markedsføre og selge kvalitetswhisky, mente Bushala.

– Det var litt skremmende, erkjenner han.

Men vinneren av Nobels litteraturpris i 2016 tok poenget og gikk med på å forandre varemerke-navnet til «Heaven’s Door», som alle fans umiddelbart vil forbinde med sangen «Knockin' on Heaven's Door» fra albumet «Pat Garrett and Billy the Kid» (1973).

Om noen få uker lanserer Dylan og Bushala tre ulike whisky-varianter; Tennessee Straight Bourbon Whiskey, Double Barrel Whiskey og Straight Rye Whiskey, med flaskeetikett-motiver hentet fra skulpturene Dylan sveiser sammen i sitt metallstudio, Black Buffalo Ironworks, i Los Angeles.

– Jeg har vært på veien i mange tiår og fått en mulighet til å smake noen av de beste whiskymerkene i hele verden, sier Dylan.

Men Bob Dylan lisensierer ikke kun bort navnet sitt, som så mange andre kjendiser som ønsker å bli forbundet med fin champagne, konjakk og vin.

Sangeren er likestilt partner i prosjektet Heaven’s Door Spirits, som også har samlet inn 35 millioner dollar fra ulike investorer.

– Det handler om stjernestøv. Folk ønsker å ta del i kjendisens livsstil, mener Michael Stone, styreleder i Beanstalk, et agentselskap innen varemerkelisensiering.