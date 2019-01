HBO slipper premieredatoen for «Game of Thrones»

RAMPELYS 2019-01-14T08:03:46Z

Premieredatoen for den siste sesongen av den populære serien er klar.

Publisert: 14.01.19 09:03 Oppdatert: 14.01.19 09:19

I juli røpet HBO -programsjef, Casey Bloys, at den siste sesongen av « Game of Thrones » ville komme i første halvdel av 2019.

Mandag avslørte HBO premieredatoen for den åttende og siste sesongen av den populære serien, som har fått premieredato 14.april, skriver Deadline .

Har du ikke fått med deg serien? Les VGs «Game of Thrones» for dummies!

Siste sesong med Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) og Jon Snow (Kit Harington) vil bestå av kun seks episoder. Den siste sesongen vil derfor bli den korteste sesongen i «Game of Thrones», men hver episode vil være på 90 minutter.

Serien «Game of Thrones», som har fått flere gode terningkast fra VGs anmelder, startet som en HBO-TV-serie i 2011. Den danket ut andre populære serier som «Mad Men» og «Orange Is the New Black» da serien vant Emmy-prisen i 2015.

Sjekk ut VGs TV-guide for flere godbiter!

Skuespiller Sophie Turner, som spiller Sansa Stark, var den som avslørte først når den siste sesongen av serien skulle komme.

«Game of Thrones» er basert på George R.R. Martins bestselgende romaner om maktkamper mellom rivaliserende klaner i sju oppdiktede kongedømmer.

Har du fått med deg teaseren til den nye sesongen?