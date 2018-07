I HARDT VÆR: Roseanne Barr har måttet unnskylde twitter-meldingen sin mange ganger siden i mai. I går gjorde hun et timelangt intervju med Fox News-ankeret Sean Hannity. Foto: Julie Jacobson / TT NYHETSBYRÅN

Barr snakket ut på TV ut etter Twitter-sparkingen

Publisert: 27.07.18 12:31

2018-07-27

Skuespilleren Roseanne Barr beklager igjen overfor borgerrettighetsforkjemperne Valerie Jarrett etter å ha sendt en twitter-melding mange tolket som rasistisk.

Roseanne Barr fikk sparken og showet «Roseanne» ble tatt av lufta da hun i mai twitret «Hvis det muslimske brorskapet og «Planet of the Apes» hadde fått barn, hadde det vært VJ», skrev hun om Valerie Jarrett. Hun slettet og unnskyldte seg kjapt, men det hjalp ikke, kanalen ABC skrinla serien hennes. Tidligere har hun skyldt på at hun hadde tatt sovepiller.

Nå snakker hun ut i et timelangt TV-intervju med Sean Hannity på Fox News.

– Jeg gjorde en feil og jeg mistet alt. Jeg må betale for det.

– Jeg er så lei meg for at du trodde jeg var rasist og at tweeten min var rasistisk. Det var den ikke, den var politisk. Jeg er lei meg for at du ble lei deg, det var aldri meningen. Og det var aldri meningen å si noe negativt om en etnisk gruppe.

Hun påstår hun ikke visste at Valerie Jarrett var afroamerikaner og sier hun trodde hun var fra Iran.

– Hennes hudfarge er som min og jeg er brun, sier Barr.

I intervjuet snakker hun også om sine mentale problemer. Hun sier den delen av hjernen som gjør henne til et kreativt geni ligger nær den som skaper kaos og galskap.

Skuespilleren har tidligere hevdet at hun aldri vil gjøre noe intervju, men det gikk hun altså tilbake på.