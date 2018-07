People: Nick Jonas og Priyanka Chopra er forlovet

I OSLO: Nick Jonas besøkte Norge i forbindelse med promotering av albumet hans. Her er han sammen med Priyanka Chopra. Foto: SUJIT JAISWAL / AFP

Publisert: 27.07.18 10:21

Nick Jonas (25) og Priyanka Chopra (36) skal ha blitt forlovet to måneder inn i forholdet.

Forlovelsen fant sted på den indiske skuespilleren Priyanka Chopras 36-års dag i London forrige uke. Det var People som meldte nyheten først.

– De er veldig glade, sier en nær kilde av paret til People .

Ifølge magasinet hadde Nick Jonas stengt av en hel Tiffany-butikk i New York for å finne den perfekte forlovelsesringen.

– Hans venner og familie har aldri sett ham slik, og de er veldig glade på hans vegne. Han er veldig seriøs med henne, sier kilden til magasinet.

Besøkte Norge

Nick Jonas var tidligere med i bandet The Jonas Brothers sammen med sine to brødre Joe og Kevin. Brødrene ble kjent gjennom « Disney Channel»-filmene «Camp Rock» og hadde sin egen serie på den kjente barnekanalen. I 2013 bestemte popgruppen for å legge ned bandet.

Under et VG-intervju med Nick Jonas i 2015, utelukket ikke artisten et comeback med brødrene.

– Jeg vet ikke. Det gjør man aldri. Der og da ville vi gå hver vår vei og drive med egne ting. Men en gjenforening er ikke noe vi har snakket om, men det er klart: Man skal aldri si aldri, sa han til VG, da han besøkte Oslo i forbindelse med promotering av nytt album.

Nick Jonas har tidligere datet «Hannah Montana»-stjernen Miley Cyrus. Verken Jonas eller Chopra har vært gift tidligere. Paret har foreløpig ikke bekreftet noe på sosiale medier.

