Her er «Love Island»-deltagerne: «Paradise»- Andrea jakter på kjæreste

– Jeg hater å date, sier Andrea Sveinsdottir (23). Bloggeren, som tidligere er kjent fra «Paradise Hotel», er en av de ti første deltagerne i TV3s nye storsatsing «Love Island».

Søndag er det duket for premiere på reality-programmet «Love Island» på TV3, som skal ledes av Tone Damli (30).

Fem gutter og fem jenter flytter inn i samme hus, og skal umiddelbart finne en å dele seng med. Nye gutter og jenter dukker opp etter hvert, og deltagerne får da mulighet til å bytte partner. Det er altså duket for drama. Kun ett døgn etter opptak blir dramatikken og romansene vist på TV.

Programmet går syv dager i uken. Søndag til fredag vises hva som har skjedd i huset samme døgn, fredager er det egen sending ledet av Tone Damli, lørdager vises en oppsummering av ukens hendelser.

Seerne har også mulighet til å påvirke hva som skjer på «Love Island», gjennom en egen «Love Island»-app.

Navn: Andrea Sveinsdottir

Alder: 23

Yrke: Blogger og butikkmedarbeider

Fra: Larvik

– «Paradise» er hovedsakelig et spill, mens dette handler om å finne kjærligheten, så det er et mye hyggeligere program, sier Andrea Sveinsdottir til VG. Nå ønsker nemlig bloggeren å finne kjærligheten.

– Jeg er elendig på dating, og trenger et spark i ræva. Jeg hater å date!

Hun forteller at hun hverken prioriterer dating, eller liker det.

– Jeg blir så nervøs, så jeg trekker meg vanligvis. Jeg får kalde føtter. Og jeg hater Tinder og Happn og sånn.

Andrea, som ble kjent da hun var med i «Paradise Hotel» i 2017, er ikke redd for å bli kjent som en reality-gjenganger, selv om hun nå er med i sin andre TV 3- serie på litt over et år.

Hun tror hennes fordel i «Love Island» huset er at hun er sjarmerende, og at hun ser bra ut:

– Jeg tror menn finner utseendet mitt veldig attraktivt.

Navn: Magnhild Sundland

Alder: 29

Yrke: Motedesigner og gründer

Fra: Trondheim

Magnhild beskriver seg selv som målbevisst, morsom og direkte. Hun er glad i å trene, og tror at gutta i huset vil like den veltrente kroppen hennes. Om hun vil falle for en av mennene i huset er hun usikker på, men en ting vet hun.

– Som de fleste andre så liker jeg de jeg ikke kan få. De må ikke gjøre det for enkelt for meg.

Navn: Ellinor Selsø Håkonsen

Alder: 24

Yrke: Assisterende butikksjef og student

Fra: Haugesund

Ellinor drømmer om å finne en moden, morsom og eventyrlysten gutt. En som får henne til å le, og som er romantisk og viser henne respekt. Er de for selvsikre og «cocky» passer det ikke for henne.

– Jeg kommer fra en liten by der alle kjenner alle, så jeg håper jeg møter en gutt her som jeg forelsker meg i og som forelsker seg i meg. Ellinor har vært singel i to år, og savner å ha en kjæreste.

– Jeg savner å ha en person jeg kan snakke med om alt. Jeg savner å ha noen der.

Navn: Victoria Olsen Brakstad

Alder: 26 år

Yrke: Vippestylist

Fra: Bergen

Victoria sier hun er sjenert, og ikke liker å date. Hun har meldt seg på «Love Island» for å utfordre seg selv, og for å finne en kjæreste. Helst en som er eldre.

– Han må være voksen, så jeg tror ikke jeg kommer til å bli sammen med en på 23 år.

Navn: Bruna Camargo

Alder: 23

Yrke: Studerer ernæring og jobber som bartender og vekter

Fra: Florø, men bor i Kristiansand.

Bruna sier hun er en typisk kjærestejente. Og håper å finne drømmemannen i «Love Island»- huset. Familie er viktig for henne, og hun elsker å danse.

Navn: Marius Gjøstein

Alder: 31

Yrke: Personlig trener

Fra: Værlandet i Sundfjord, bor i Bergen

Marius sier han drømmer om en dame som er glad i og ta vare på seg selv. Han har jobbet så mye de siste årene at han ikke har hatt tid til en kjæresten, men håper han finner en på «Love Island». Han er imidlertid ikke villig til å gjøre alt for å vinne drømmejenta.

– Jeg er ikke her for å drite meg ut, sier Marius.

– Sosialt selvmord står ikke øverst på prioriteringslisten akkurat.

Om han kan ha sex på TV, er han usikker på.

– Tja, kanskje. Men det er ingenting jeg vil foretrekke.

Navn: Andreas Kronheim

Alder: 27

Yrke: Automatiker i Nordsjøen

Fra: Bergen

Andreas er glad i sosiale medier, og drømmer om å møte en Instagram-vakker jente på «Love Island». Han sier han ikke er ute etter å ligge med flest mulig jenter, men heller vil finne den ene, spesielle jenta han kan forelske seg i.

– Jeg er ikke ute etter å være en Don Juan, som skal ligge med fleste mulig. Jeg vil heller at øyeblikket skal være minneverdig. Å gå på jakt hele tiden, det er jeg ikke interessert i.

Navn: Martin Reinertsen

Alder: 25

Yrke: Gründer/ prosjektleder

Fra: Oslo

Martin beskriver seg selv som ambisiøs, karrierefokusert og en typisk alfahann. Han leter en jente som er smart og drømmer om å få til ting. Kjemi er viktig for ham, men om han kommer til å ha sex i huset om han møter drømmedamen er han usikker på.

Martin er ikke blant de første deltagerne til å dukke opp i huset. Han kommer inn senere i sesongen.

– Sex er en veldig viktig del av et voksent forhold, men om jeg vil dele det med hele Norge, det er jeg mer usikker på. Men jeg vet jo ikke hva fremtiden vil bringe.

Navn: Arwin Rahi

Alder: 32

Yrke: Lege

Fra: Sverige, bor i Oslo

Arwin sier han er en typisk gentleman, og er opptatt av å ta vare på kjæresten sin. Romantiske middager med levende lys og helgeturer med kjæresten er noe han liker å gjøre når han først har funnet den rette.

– Jeg er ute etter å finne ekte kjærlighet. Og den rette for meg behandler jeg som en dronning.

Navn: Morten Dahlhaug

Alder: 25

Yrke: Studerer til lektor

Fra: Lindesnes

Morten sier hans mest sjarmerende trekk er smilehullene, og at han ellers er en litt stille fyr fra Sørlandet.

– Drømmedamen må være aktiv, og ikke ta seg selv så høytidelig.

– Jeg håper dette er en moderne versjon av «Jakten på kjærligheten», og ikke «Paradise hotell». Og sex på TV, det kommer jeg ikke til å ha. Da blir jeg arveløs!

Navn: Christian Borge Olsen

Alder: 26

Yrke: Sponsorsjef, vordende brannmann

Fra: Bergen

Christian er en blid og smilende fyr fra Bergen. Han har ikke forberedt seg så mye før deltagelsen i «Love Island», han har vært for opptatt med å ta førerkort for lastebil. Han beskriver seg selv som blid, positiv, og praktisk.

– Jeg har tatt lastebil-lappen nå. Så om du blir sammen med meg, så kan jeg hente møblene dine på IKEA, bære de opp i leiligheten din, og montere de. Der har du meg, sier den sjarmerende ungkaren.