POPULÆR: Her er Post Malone under en konsert i USA i mai i år. Foto: Robert E. Klein / TT NYHETSBYRÅN

Amerikansk rapper i flydrama i USA

RAMPELYS 2018-08-21T19:00:01Z

Et privatfly med 16 personer nødlandet etter å ha punktert to dekk under avgang. Rapstjernen Post Malone var blant passasjerene.

Publisert: 21.08.18 20:37 Oppdatert: 21.08.18 22:23

Dramaet startet under avgang fra Teterboro flyplass i New Jersey like før klokken 11 lokal tid. Ifølge nyhetsbyrået AP forsto piloten raskt at dekkene var punktert, og startet derfor å sirkle over flyplassen.

Dette er for å minke drivstoffet, og dermed gjøre flyet lettere.

Senere ble flyet omdirigert, først til Westfield i Massachusetts, og så til Stewart flyplass i New York, hvor det er landet uten store problemer like før klokken 22.00 norsk tid. Ifølge AP har denne flyplassen en rullebane på 3650 meter, noe som gjør den godt egnet til å håndtere nødlandinger.

Flyet er av typen Gulfstream IV, og var på vei til London.

Blant passasjerene var den amerikanske rapperen Post Malone. Like etter nødlandingen la han ut følgende melding på Twitter:

–Jeg landet. Takk for bønnene deres. Kan ikke tro hvor mange mennesker som ønsket meg død på denne nettsiden. Fuck dere. Men ikke i dag.

DJ-en hans, som går under navnet Ricky, har i sosiale medier lagt ut videoer av rapperen både på vei inn og om bord på flyet. Like etter nødlandingen la han også ut en video, hvor han sier at alt er i orden og filmer det ødelagte dekket. Det var kjendisnettstedet TMZ som først siterte anonyme kilder på nyheten.

Les også: Dette er Post Malone (23)

Post Malone, som nylig var i Norge, opptrådte natt til tirsdag norsk tid på årets Video Music Awards-utdeling , sammen med 21 Savage og Aerosmith. Han fikk også prisen Årets låt for «Rockstar», som klatret seg på førsteplass på VG-lista i fjor. Låten, som er den fjerde mest avspilte låten på Spotify, har over én milliard avspillinger på strømmetjenesten .

VGs anmelder lot seg ikke imponere på konsert i juli - og trillet en treer på terningen .

Se videoer av andre fly-dramaer her: