ERKLÆRT DØD: Tidligere Playboy-modell Stephanie Adams. Foto: Tina Fineberg / AP

Tidligere Playboy-modell kastet seg i døden med sønn (7)

Publisert: 19.05.18 13:57 Oppdatert: 19.05.18 14:49

Stephanie Adams (47) var rettsstrid om foreldreretten da hun skal ha hoppet fra 25. etasje på et hotell i New York.

47-åringen og hennes sønn falt 23 etasjer og ble funnet på verandaen i annen etasje fredag morgen, skriver Washington Post via nyhetsbyrået AP.

De ble erklært døde på stedet.

Hun hadde sjekket inn på hotellet torsdag kveld, bare timer etter at hun hadde uttalt til New York Post at ektemannen og hans advokat hadde nektet henne å ta med sønnen på ferie.

– Det eneste jeg ønsker er å ta med sønnen min vekk fra dette marerittet i noen dager. Men de lar meg ikke gjøre det, har New York Post sitert henne si.

Adams har vært i en lang kamp om foreldreretten med sin tidligere ektemann Charles Nicolai. De to var i retten så sent som onsdag morgen, ifølge New York Post.

Adams var Miss November i Playboy i 1992, og har tidligere vært sammen med skuespiller Robert De Niro.