TILBAKE I NORGE: Runar Søgaard er bosatt i Stockholm, men nå er han i Norge – klar for «Farmen kjendis»-innspilling. Foto: Alex Iversen, TV 2

Runar Søgaard klar for «Farmen kjendis»: Risikerer opptil seks års fengsel i Sverige

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 26.05.18 05:59 Oppdatert: 26.05.18 06:54

RAMPELYS 2018-05-26T03:59:48Z

Carolas eksmann kan se frem mot rettssak når «Farmen kjendis» sendes på TV neste år. – Folk må få en ny mulighet, svarer TV 2.

Torsdag denne uken flyttet 12 kjendiser inn «Farmen kjendis»-gården, som denne gangen spilles inn på Li gård på Tangen i Stange kommune. Én av dem er Runar Søgaard (50), her i Norge kanskje aller mest kjent som eksmannen til den svenske sangeren Carola Häggkvist (51).

– Jeg og Carola sees i høytider, når vår felles sønn var russ i fjor og slikt. Vi er veldig opptatte, og flyr rundt i inn- og utland begge to, så vi sees ikke så ofte, sier Søgaard til VG dagen før avreise til «Farmen kjendis»-gården.

LES OGSÅ: Disse er klare for tredje sesong av «Farmen kjendis»

– Har det hendt at du har savnet henne?

– Nei. Det var jo jeg som tok initiativet til bruddet også. Jeg var på en måte ferdig. Livet må bare gå videre. Før i tiden hadde foreldre mange barn. Nå til dags har barn mange foreldre. Vi lever i en verden der ting forandres hele tiden, og for meg er det viktig å leve i nuet, forteller han åpenhjertig.

– Tragisk

Til daglig jobber 50-åringen med lederskapsutvikling. Men det er ikke bare jobb Runar Søgaard har hatt i tankene den siste tiden.

(Saken fortsetter under videoen)

Like før nyttår skrev nemlig både svenske Aftonbladet at nordmannen, som er bosatt i Sverige, må møte i retten tiltalt for grov økonomisk kriminalitet. Ifølge tiltalen, skal nemlig Sögaard og en slektning ha unnlatt å bokføre over ti millioner svenske kroner i regnskapsårene 2013–2016 – samt inntekter på cirka 390.000 kroner i deler av denne perioden.

Det blir også hevdet at de to tiltalte mennene heller ikke rapporterte inn minst 957.000 svenske kroner til skattevesenet i de tre årene.

Nå risikerer han mellom seks måneder og seks års fengsel for forholdene. Selv nekter han straffskyld for anklagene. Han føler seg heller urettferdig behandlet i saken, som etter planen skal opp i retten neste år.

– Det er egentlig en ikke-sak. Og det har egentlig ikke så mye med meg å gjøre. Det handler om en anklager som er ganske kjent for å lekke saker til media for å få oppmerksomhet selv. Det er ganske så tragisk, mener han.

– Har alltid vært litt rebell

I 2014 ble Søgaard dømt til to måneders fengsel for regnskapsrot, en dom han sonet hjemme med fotlenke.

– Har disse episodene vært et tema i dialogen med TV 2 og Strix i forbindelse med «Farmen kjendis»?

– Nei. Jeg er jo heller ikke dømt for noe i den saken som enda ikke har vært oppe i retten. Det blir påstått at jeg har gjort masse greier som jeg ikke har gjort. Hvem som helst kan påstå noe om en annen, og det er det som er sørgelig i dagens samfunn, sier Søgaard, som tilføyer:

– Jeg har vel alltid vært litt rebell, men dette er uten sammenligning den største baksiden med det å være kjendis. Man må leve med anklager, selv om de er falske. Det er en forferdelig situasjon og veldig vanskelig å håndtere, mener han.

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, bekrefter overfor VG at produksjonen aldri har vært bekymret for den noe trøblete fortiden hans.

– Runar har gjort opp for tidligere forhold. Vi er spesielt oppmerksomme på vold, men det er ikke tilfelle her. Folk må få en ny mulighet, sier han til VG.

– Stor interesse for meg

Det var i 2000 at det ble kjent at Runar og Carola skulle skilles – drøye ti år etter at de giftet seg. Runar selv trodde at bruddet skulle føre til at livet tok en ny vending.

– Det er egentlig ganske naturlig at jeg her i Norge er mest kjent som Carolas eksmann, siden jeg ikke har bodd i Norge siden jeg gikk ut fra videregående. Men i Sverige er det helt annerledes. Jeg trodde det skulle bli stille og rolig, men det ble stikk motsatt, forteller han.

– På hvilken måte?

– Det ble mer presse enn før, og det har på en måte aldri sluttet. Jeg har ikke forstått det helt. Fortsatt er det jo sånn at når jeg er avbildet på en forside, går salget i været. Det er vel fordi det har vært så mye nysgjerrighet rundt meg.

Han mener han bevisst har prøvd å trekke seg bort fra medienes søkelys.

– Jeg har skjønt at det går ikke over uansett. Jeg må bare akseptere det. Interessen for meg i media er veldig stor, og den blir ikke mindre. Det har vært en prosess jeg har vært tvunget til å komme meg igjennom uansett hva jeg synes om det. Sånn er det, og jeg har innsett at det ikke kommer til å forandre seg.

– Guttene er mitt alt

Sammen med Carola har Runar sønnen Amadeus (19). Sammen med sin andre kone, Jessica Søgaard (43), som han gikk gjennom et brudd med i fjor, har han barna Jackson (6) og Presley (8).

– Det er jo rene testosteronsentralen! Alle tre bor hos meg, men Amadeus, han har sluttet på skolen og blitt fotballproff i Sverige.

Og med to ekteskap bak seg, stresser han ikke for at det skal bli et tredje.

– Jeg har ikke engang tenkt tanken. Det er ikke vits å stresse sånne ting. Jeg er så utrolig lykkelig i livet med mine tre sønner. De gir meg så mye glede. Akkurat nå er det bare tre gutter i livet mitt.

– Blir du litt redd, når du har to havarerte ekteskap bak deg?

– Nei, for meg er det viktigste å håndtere mine tre gutter. Det er det viktigste, for de er mitt alt. Og så får vi se fremover. Og siste ord er kanskje ikke sagt mellom meg og Jessica heller, sier han hemmelighetsfullt.

Gikk ned 20 kilo

Så sent som i fjor deltok Runar i «Biggest Looser VIP» i Sverige. Der tok han seg helt til finalen, noe som var ganske tydelig på vektstangen etterpå.

– På seks uker løp og «powerwalket» jeg 130 mil. Jeg trente mellom ni og ti timer hver dag. Det var bootcamp, det. Men så gikk jeg jo ned 20 kilo også, erkjenner «Farmen kjendis»-deltageren, som har klart å holde vekten ganske bra.

– Jeg har vel gått opp tre kilo eller noe igjen. Men de forsvinner nok i løpet av noen uker igjen nå, humrer han.

– Og hva kommer du til å savne mest de neste ukene?

– Det må jo være barna. Det gjør jeg alltid når jeg er borte fra dem. Familien betyr alt for meg. Så det er klart jeg kommer til å savne dem, sier Runar Søgaard til VG.