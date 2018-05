STREIKER: Fra venstre Jarle Roheim Håkonsen, Rima Iraki, Atle Bjurstrøm, Ingerid Stenvold, Nina Owing og Yama Wolasmal. Foto: Ole Kaland

Slik påvirker streiken NRK

Publisert: 15.05.18 13:37 Oppdatert: 15.05.18 14:24

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-05-15T11:37:37Z

Ingen Dagsrevyen, musikk istedenfor programmer på radio og et minimumstilbud på NRK.no blir noen av konsekvensene av NRK-streiken.

1700 NRK -journalister, alle medlemmene av journalistlaget NJ, ble klokken 13.01 tirsdag tatt ut i streik .

Det innebærer at ingen av de 1700 lager innhold for radio, nett eller TV så lenge streiken varer, noe som åpenbart får store konsekvenser for NRKs tilbud.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen møtte pressen kl. 13.30.

– Dette er veldig leit, en sterkt beklagelig situasjon. Vi beklager at vi ikke kan levere som publikum forventer. Vi skulle gjerne unngått dette, sier han.

Han sier han opplever at kravet til de ansatte først og fremst handler om penger.

– De ønsker en høyere lønnsvekst enn alle andre oppgjør i samme bransje. Vi har inngått en avtale med fem av seks fagforeninger, sier han.

– Hvordan vil publikum merke dette?

– De vil merke det i sterk grad. 1700 kompetente medarbeidere betyr mye dårligere tilbud fra NRK enn man bør og skal forvente. Det er jeg oppriktig lei meg for, sier han.

I NRKs Dagsnytt-sending på radio kom det klokken 13 en kort melding om at journalistene er tatt ut i streik. Deretter var det stille, før de begynte å spille musikk istedenfor Norgesglasset på P1 og Verdibørsen på P2.

– Programmer som allerede satt opp og som er produsert vil bli sendt. Det samme med arkivprogrammer. På radio musikkstrømmer tilpasset de forskjellige radioprogrammene. Og så er det en del programmer som laget av ikke-organiserte, sier Eriksen.

P3-programmet Christine går for eksempel nå som normalt, men hennes program er eksternt produsert og hun er hyrt inn som programleder.

NRK.no har klokken 13.39 ikke blitt oppdatert siden en kort melding kl. 13 opplyste om at det er journaliststreik i NRK.

Thor Gjermund Eriksen opplyser imidlertid at det vil komme et «minimumstilbud» av oppdateringer etter hvert.

– Nyheter lages av ledere i nyhetene basert på byråstoff, men langt mindre omfattende enn vanlig, sier han.

Hva angår TV-sendinger vil programmer som NRK produserer selv bli påvirket, men først og fremst dem som blir sendt direkte eller spilt inn kort tid i forveien. Det betyr at 17. mai-sendingen , som Haddy Njie, Noman Mubashir og Dennis Vareide skulle ledet, nå ikke blir sendt som planlagt.

– Det blir nok ingen 17. mai-sending som vi er vant til fra NRK. Programlederne er jo tatt ut i streik. Men det blir heller ikke svarte skjermer, sier mediedirektør Marius Lillelien til VG.

Litt avhengig av hvor lenge streiken varer vil også sendingen fra prinsebryllupet i England bli påvirket.

Heller ikke Dagsrevyen og Kveldsnytt, eller distriktsnyhetene, vil gå som planlagt.

Mediedirektør Marius Lillelien sier det er vanskelig å si hvordan det blir program for program.

– Men alle nyhetsprogrammer i NRK vil gå ut. Underholdningsprogrammer og programmer som allerede er produsert vil bli publisert sammen med arkivstoff. De som ikke er i streik lager programmer de allerede er satt opp til, sier han.

– Hva skjer med Dagsrevyen?

– Det vil ikke bli noen Dagsrevyen i dag i hvert fall. Ingen av disse typen programmer vil produseres.

– Hva med helgeunderholdningen?

– Det kommer litt an på om det allerede er produsert eller ikke. Er det det, vil det bli sendt. Er igang med å kartlegge, men har ikke gjort et skyggeregnskap på det. Vi prøver å lage best mulig TV-tilbud til tross for streik, sier Lillelien.

– Er det aktuelt hente inn andre programledere?

– Nei, det må i så fall være i henhold til spillereglene og innenfor Underholdningsavdelingen der programlederne jobber. Vi jobber med å kartlegge 17. mai. Prinsebryllup må vi også komme tilbake til. Dette vil gi store konsekvenser.

– Det vil bare bli korte nyhetsoppdateringer på radio på dagtid, kun ett minutt lange. Nesten alle kjente og store radioprogrammer utgår. Det blir et sterkt redusert tilbud på TV og nett. Det samme gjelder barne-TV. Det som allerede er laget, er det mulig å se.

– Kan du nevne eksempler på radioprogrammer vi ikke vil få høre det neste døgnet?

– «Dagsnytt 18» og «Norgesglasset» på p1 er blant de vi ikke får høre. Det samme gjelder «Her og Nå» og «P3Morgen» blant annet.

Denne artikkelen handler om Streik

NRK

Radio

TV