FORELSKET: I mai ble det offentlig kjent at den Grammy-nominerte artisten Ariana Grande hadde funnet lykken på nytt etter bruddet med Mac Miller. Foto: Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN

Amerikanske kjendismedier: Ariana Grande er forlovet

Publisert: 11.06.18 23:58

RAMPELYS 2018-06-11T21:58:50Z

Den internasjonale popstjernen skal ha forlovet seg med sin nye flamme, Pete Davidson.

For bare en måneds tid siden ble det offentlig kjent at Ariana Grande (24) hadde funnet lykken med komikeren Davidson (24).

Nå skal det nye paret ifølge de amerikanske kjendisnettstedene allerede ha tatt forholdet til nye høyder, og forlovet seg.

Paret deltok på bursdagsfesten til skuespiller Robert Pattinson, hvor de skal ha fortalt andre gjester at de var forlovet, skriver Us Weekly . Kilder sier til magasinet at paret ikke har noe hastverk med å gifte seg, og at de «ser frem til en veldig lang forlovelsestid sammen».

Ifølge TMZ fridde Davidson i forrige uke.

Paret har foreløpig ikke kommentert ryktene, men etter at tusenvis av gratulasjoner har haglet inn på deres sosiale medieprofiler, skrev Grande mandag kveld en Tweet som har fått fansen til å spekulere enda mer:

«Jeg elsker dere. Så mye. Ok, ha det».

Paret har hele tiden vært svært offentlige med sin kjærlighet i sosiale medier.

Davidson har dessuten tatt to tatoveringer til ære for sangstjernen: Initialene hennes og de ikoniske kaninørene fra albumcoveret til «Dangerous Woman».

Romansen ble kjent bare dager etter at Grande hadde avsluttet sitt forhold med rapperen Mac Miller .