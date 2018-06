DÅRLIG STEMNING: Skilsmissen mellom Stephen Belofonte og Melanie Brown har ikke akkurat foregått i stillhet. Foto: Richard Shotwell / TT / NTB Scanpix

Mel Bs eksmann Stephen Belafonte: – Jeg frykter at hun vil drepe meg

Publisert: 02.06.18 15:31 Oppdatert: 02.06.18 16:07

Det bitre bruddet mellom Mel B (43) og Stephen Belafonte (43) blir bare styggere og styggere. Nå skal Belafonte være redd for hva ekskona kan finne på å gjøre.

I fjor vår ble det kjent at Spice Girls-stjernen Melanie Brown (43), eller Mel B, skilles fra mannen, Stephen Belofonte. Bruddet fikk raskt et svært bittert etterspill .

I tidligere rettspapirer har hun blant annet hevdet at Belafonte har mishandlet henne fysisk, at han har gjort barnevakten gravid – og at han har presset henne til trekant-sex og truet med å lekke private sex-opptak.

I 2010 fikk den tidligere Mel B foreviget «Stephen, til death do us part you own my heart» langs venstre ribben. Men etter at skilsmisseprosessen tok til ble det kjent at artisten har fått deler av tatoveringen fjernet – på drastisk vis.

Nå fortsetter det private dramaet. I de nye rettspapirene, som Daily Mail har fått tak i, skal det nemlig fremgå at filmprodusent Belofonte også krever besøksforbud. Han hevder han frykter for sitt eget liv. Saken er referert til i flere amerikanske medier.

– Jeg er redd for hva Mel B vil gjøre, og på hvilken måte hun vil forsøke å skade meg på. Sånn som denne saken har utviklet seg, tror jeg helt ærlig at hun vil gjøre alvor ut av truslene og ønsket sitt om å se meg død eller sette opp en felle for meg for å få meg fengslet, sier han i rettspapirene, ifølge Daily Mail.

Belafonte hevder at han møtte på en bekjent som fortalte at Mel hadde oppfordret til å drepe ham eller få ham kastet i fengsel.

– Jeg tror virkelig at hun er mentalt ustabil og at hun er kapabel til å betale noen for at de skal ta livet mitt eller komme med falske anklager som skaffer meg trøbbel. Jeg frykter for mitt liv og min sikkerhet, mener han.

I fjor fikk Mel B rettens medhold i å ilegge eksmannen besøksforbud , samt forbud mot i det hele tatt å nærme seg henne og barna. Like etter fikk også tidligere barnepasser, Lorraine Gilles, besøksforbud. Mel B hevdet nemlig at Gilles har hatt et forhold til eksmannen og driver utpressing mot henne