SKAL VÆRE SINGEL: Emma Watson skal ifølge internasjonale medier være singel etter et halvt års forhold. Her under BAFTA-utdelingen i januar. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

The Sun: Brudd for Emma Watson (28)

Publisert: 29.05.18 13:57

RAMPELYS 2018-05-29T11:57:56Z

Flere internasjonale medier hevder at det er slutt mellom Harry Potter-skuespiller Emma Watson og «Glee»-stjernen Chord Overstreet (29) etter seks måneder.

Tirsdag melder The Sun at skuespillerparet Emma Watson og Chord Overstreet har gjort det slutt. De to har aldri snakket åpent om forholdet, men har blitt fotografert smilende på gaten mens de holder hender. Etter et halvt år skal likestillingsaktivisten Watson være singel.

The Sun siterer en anonym kilde på at forholdet ikke fungerte i lengden, og at begge er single. Watson har også sluttet å følge Overstreet på Instagram. Hverken Watson eller Overstreet har kommentert det angivelige bruddet.

Både The Sun og Daily Mail har kontaktet representanter for skuespillerne for en kommentar, uten å ha lykkes.

Watson har tidligere uttalt at hun ikke ønsker å dele privatlivet sitt for offentligheten.

Nyheten om at det skal være slutt mellom Watson og Overstreet kommer dagen etter at Harry Potter-kollega Matthew Lewis avslørte at han hadde giftet seg i all hemmelighet.

Emma Watson spilte Hermione Granger, eller Hermine Grang på norsk, i filmene om Harry Potter. Hun hadde hovedrollen som Belle i «Beauty and the Beast» i fjor. Hun fortalte i 2016 at hun ville ta en pause i skuespillerkarrieren, blant annet for å fokusere på arbeidet som likestillingsaktivist.

Som ambassadør for FN holdt hun i 2014 en tale hun ble hyllet verden over for: