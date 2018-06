KOMPISEN TROLIG DREPT: NFL-spilleren Janoris Jenkins var i Florida da kameraten, musikkprodusenten Roosevelt Rene, ble funnet død i hjemmet hans i New Jersey. Foto: Seth Wenig / TT NYHETSBYRÅN

Musikkprodusent funnet død hjemme hos NFL-spilleren Janoris Jenkins

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 27.06.18 12:19

RAMPELYS 2018-06-27T10:19:38Z

Idrettsutøveren var bortreist da vennen og musikkprodusenten Roosevelt Rene (25) ble funnet død i hjemmet hans. Nå blir dødsfallet etterforsket som drap.

Roosevelt Rene, som gjorde musikk under navnet Trypps Beatz, ble tirsdag formiddag funnet død av en ansatt i NFL -stjernen Janoris Jenkins (29) hus i New Jersey. Det skriver TMZ. Ifølge nettstedet ble han funnet i kjelleren på et tidspunkt der Jenkins selv skal ha befunnet seg i Florida, der han eier ytterligere et hus. Der skal han ha vært de siste to ukene.

New York Post skriver at Rene var venn av den amerikanske fotballspillerens familie, og at han hadde bodd hjemme hos ham en stund. Dødsårsaken er ennå ikke klar, men politiet skal likevel etterforske hendelsen som drap.

Dødstidspunktet er fortsatt uavklart. Tirsdag var politi og etterforskningsgruppen på plass for å samle bevis fra innsiden av Jenkins garasje. Bevis ble, ifølge New York Post, samlet i brune papirposer.

Roosevelt Rene produserte hiphop og skal ha gjort musikk sammen med Janoris Jenkins, som til daglig spiller for klubben New York Giants. Jenkins slapp låter under artistnavnet Rabbit.

NFL-stjernen skal ha kjøpt huset for drøyt to år siden, og den avdøde musikkprodusenten skal ha bodd i huset i lengre tid. Deler av Jenkins familie skal også ha bodd i huset.

Ifølge kilder i nabolaget skal Rene ha kalt seg for «Jenkins’ bror».

– Han har alltid vært en bra nabo, sier en nabo, som ikke ønsker navnet sitt på trykk, til New York Post.

– De har bodd her i to år uten problemer, forteller en annen.

Janoris Jenkins-leiren har foreløpig ikke kommentert hendelsen.