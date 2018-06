VG-LISTE AKTUELL: Sondre Justad på VG-lista. Foto: Frode Hansen

Sondre Justad om å stå frem som bifil: – Det er skummelt å være så ærlig

Publisert: 22.06.18 21:04 Oppdatert: 22.06.18 21:34

RAMPELYS 2018-06-22T19:04:07Z

RÅDHUSPLASSEN (VG) Da Sondre Justad (27) gjestet «Lindmo» i mars avslørte artisten at han er bifil. Reaksjonene i etterkant har vært overveldende: – Det har vært veldig mye kjærlighet.

– Det er veldig mange folk som setter pris på at jeg har snakket om kjærlighet og at jeg har bidratt til å skape mer åpenhet, forteller Sondre Justad da VG møter ham på VG-lista.

Det var i mars i år at 27-åringen fortalte at til Anne Lindmo at han er bifil . Avsløringen kom i NRK-programmet «Lindmo».

Bryter ned tabuer

Reaksjonene etter avsløringen har vært overveldende, forteller artisten.

– Det er mange som har sagt de er glad for at jeg fortalte dette. At det har bidratt til å bryte ned tabuer.

Det å dele noe så privat på riksdekkende fjernsyn skjedde veldig spontant, og var ikke planlagt på forhånd.

– Jeg hadde bestemt meg på forhånd for å pushe meg selv litt. Tørre å snakke om følelser, men det å dele noe så privat, det var ikke planlagt, forteller han.





























1 av 13 Mads Hansen klar for show. Frode Hansen

Ikke alene

Justad tror veldig mange kjenner på akkurat de samme følelsene som ham, men syns det er skummelt å snakke om seksualitet, kjærlighet, og ikke minst følelser.

– Men jo mer vi gjør det, jo enklere blir det, sier Justad.

Han sier han selv er åpen ikke bare i intervjuer, men også gjennom musikken sin.

– Jeg prøver så godt jeg kan, også håper jeg folk hiver seg på, og pusher seg selv litt, for det er klart at det er ubehagelig også, forteller han åpenhjertig.

Skummelt

Han har ikke opplevde noen negative reaksjoner etter at han fortalte at han kan falle for både gutter og jenter. Men det å dele så mye av seg selv er ikke bare enkelt.

– Det er skummelt å tørre å være så ærlig med så mange folk. Ikke bare med venner, men med alle. Men jeg tror det er bra at folk deler og er åpne.

Han har aldri angret på åpenheten sin.

– Nei, er du gæern. Jeg angrer ikke på noe jeg har gjort i livet mitt.