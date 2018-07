TIDLIGERE KOLLEGER: Den amerikanske skuespillerinnen Robin Wright blir å se i den sjette og siste sesongen av «House of Cards» uten sin kjente motpart Kevin Spacey. Foto: David Giesbrecht, Netflix

Robin Wright om anklagene mot Kevin Spacey: – Sjokkert og trist

Publisert: 09.07.18 19:29

«House of Cards»-stjernen Robin Wright åpner for første gang om opp hvordan det var å jobbe med tidligere motpart Kevin Spacey, som etterforskes for i alt seks overgrep.

Den 52 år gamle amerikanske skuespillerinnen forteller først nå at hun både ble overrasket og trist da anklagene mot hennes motpart i «House of Cards» kom i fjor høst.

Overgrepsanklagene mot Spacey kom som et sjokk på Wright og flere andre i «House of Cards», forteller 52-åringen i et intervju med det amerikanske talkshowet Today .

Var ikke nære venner

Anklagene mot Spacey gjorde at han til slutt mistet rollen sin som den amerikanske presidenten Frank Underwood i Netflix -serien.

Wright spilte presidentfrue Claire Underwood, og forteller at hun ble trist da hun hørte nyheten om anklagene mot skuespillerkollegaen.

Den amerikanske skuespillerinnen beskriver forholdet hennes med Spacey som profesjonelt. Videre forteller Wright at hun ikke hadde noe nært vennskap til Spacey, til tross for at de jobbet tett sammen over flere år.

– Vi var kolleger. Vi sosialiserte aldri utenfor jobb, sier Wright.

Mistet jobben

Den amerikanske skuespilleren Kevin Spacey (58) mistet jobben i Netflix-serien «House of Cards» bare dager etter at anklagene mot ham nådde offentligheten. Filmen «Gore Vidal», der Spacey spilte hovedrollen, ble også stoppet av Netflix.

En ny film med Spacey i en av rollene, «Billionaire Boys Club», skal likevel være på trappene i USA 17. juli .

Spacey etterforskes for i alt seks overgrep i England. Skuespilleren jobbet ved London-teateret Old Vic fra 2003 til 2013. Anklagene skal stamme fra så langt tilbake i tid som til 1996.

Det var skuespiller Anthony Rapp, blant annet kjent fra Star Trek, som var den første som beskyldte Spacey for trakassering. Rapp hevdet at Spacey hadde gjort seksuelle tilnærmelser overfor ham i 1986, da Rapp var 14 år gammel .

– Kjente ikke mannen

Robin Wright forteller at hun ikke har vært i kontakt med Spacey etter overgrepsskandalen i fjor høst.

– Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal komme i kontakt med ham, forteller skuespillerinnen.

Wright understreker at hun ikke kjente ham personlig, kun fra «House of Cards»-settet.

Hun ønsker ikke å kommentere hvorvidt Netflix tok et riktig valg ved å sparke Spacey fra TV-serien.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si til det, sier Wright.

– Men jeg tror at sjokket var såpass intenst over hele landet på det tidspunktet (...) at jeg tror alle følte at det var respektfullt å gå av, sier Wright og viser til metoo-kampanjen som vokste seg større og større med anklager mot Harvey Weinstein og senere Kevin Spacey.