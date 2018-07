SER ETTER KJÆRESTE: Isac Elliot (17) har sjarmert hauger med jenter, men vil helst møte noen på den «gammeldagse måten». Her fra VG-Lista i Bergen. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Single Isac Elliot (17) til VG: – Jeg ser etter noen

Publisert: 14.07.18 17:56 Oppdatert: 14.07.18 18:17

RAMPELYS 2018-07-14T15:56:03Z

BERGEN (VG) Siden han var 13 år har jentene flokket seg om finske Isac Elliot. Nå er han lei av singellivet, og håper han snart finner kjærligheten.

Når han er på turné står jentene utenfor hotellrommet hans og venter i timevis i håp om å få et bilde av den 17 år gamle stjernen. På Instagram renner det inn meldinger fra fansen, hvor majoriteten er jenter. På Instagram selv skriver han at han trenger en kjæreste.

– Ja, det er på en måte en spøk, sier han og ler.

Vil ikke date fansen

Tidligere var han i et forhold i ett og et halvt år, med en kjæreste han holdt hemmelig for fansen. Det tok imidlertid slutt tidlig i 2016, og nå er han klar for et forhold igjen.

– Men ja, jeg er singel. Og jeg ser etter noen. Det er fint å være i et forhold, sier han lurt.

Det mangler ikke på tilbudene, men for Isac er det uaktuelt å takke ja til date fra fansen.

– Nei, jeg vil at det skal skje naturlig. Å møte noen ansikt til ansikt.

– Ser du etter noen her?

– Ja! Norge har flotte damer!

Opptatt av skole

Timeplanen hans er imidlertid ganske full om dagen. Han opptrådte både på VG-Lista på Rådhusplassen og i Bergen , etter å ha vært på sin første Europa-turné. Etter et par uker med sommerferie skal han tilbake på skolebenken.

– Jeg har eksamen til høsten, så da får jeg litt tid til å lese, sier 17-åringen, som går i andre klasse på videregående.

– Det er ikke noe problem. Jeg gjør det bra. Ikke fantastisk, men bra, forteller han.

Til tross for at han startet artistkarrieren som 13-åring, og nå begynner å nå ut til et større publikum, er han svært opptatt av skolen.

– Jeg jobber hardt fordi jeg synes det er viktig. Selv om det er kjedelig, og folk sier at man ikke skal gjøre ting man ikke liker, så er det viktig fordi man kommer til å angre når man er 30 år og har droppet ut av skolen.

– Er du bekymret for at du ikke skal kunne leve av musikken i fremtiden?

– Selvfølgelig, det er derfor jeg går på skolen.

Forretningsidé som plan B

Og dersom det skulle gå skeis, har han en plan B.

– Jeg har en dritbra forretningsidé. Hvis ingen gjør det før meg, så kommer det til å bli dritstort, sier han lurt.

– Du kommer ikke til å fortelle hva det er?

– Definitivt ikke! Men det er en app som handler om barn. Den er veldig bra. Jeg skal la dere få vite det først, sier han lurt.

Isac har tett tilknytning til Norge etter å ha opptrådt her mange ganger. Han har også størstedelen av fanbasen sin her, ifølge ham selv. Selv er han finlandssvensk, og har ingen problemer med å forstå norsk.

– Jeg skjønner alt, men snakker svensk. Men det er lett å gjøre om til norsk, det er ikke så vanskelig å imitere, slår han kjapt over på svorsk.

Nå skal han også synge på norsk, nemlig i den norske oversettelsen av barnefilmen «Hotel Transylvannia 3». Han skal også gjøre den finske versjonen.

– Det er veldig spennende. Det var så rart å synge på norsk, men jeg hadde en norsk fyr på Skype som hjalp meg.

Selv om han synes det er stas med det lille steget inn i filmverdenen, har han ingen planer om å ta det videre på skuespillernivå.

– Nei. Jeg vil bare være artist, sier han bestemt.