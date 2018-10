HENLAGT: Gunilla Persson ble i slutten av mai arrestert for tyveri. Nå droppes tiltalen. Foto: / Aftonbladet / IBL Bildbyrå / AFTONBLADET / 4496 / IBLAB

Tyverisaken mot Gunilla Persson henlagt: - Jeg er overlykkelig

Tiltalen mot den svenske Hollywood-fruen er nå droppet etter at hun kom til enighet med en dommer om å holde seg unna trøbbel.

59-åringen ble i mai arrestert under mistanke for grovt tyveri i Florida . Bakgrunnen var at hun tok med seg et par Chanel-briller ut av en luksusbutikk - uten å betale for dem.

Persson har hele tiden hevdet sin uskyld, og forklart at det hele beror seg på en misforståelse.

Hun skal ha kjøpt en håndveske før hun forlot butikken, fortsatt med de ubetalte brillene på hodet.

Påtalemyndigheten i Florida valgte å tiltale Persson . Retten gjorde om tiltalen til å gjelde forseelse.

Aftonbladet skriver nå at Persson slipper både bot og fengsel opp til ett år. Hun må likevel betale for saksomkostninger på 900 kroner.

Hollywoodfruen skal ha kommet til en overensstemmelse med dommeren om at tiltalen droppes mot at hun holder seg i skinnet.

Ifølge journalist i Palm Beach Post, Elliot Kleinberg, må fruen «holde seg ren og ikke havne i trøbbel».

– Jeg er overlykkelig. Det har vært en veldig vanskelig tid, sier Persson til Aftonbladet.

Det er imidlertid bare et par uker siden Persson fikk en dom for grovt bedrageri på seg . Person fikk i løpet av flere år flere hundretusener kroner i form av barnetrygd, foreldrepenger og sykepenger etter å ha oppgitt uriktig informasjon om bosituasjon og arbeid til trygdekassen i Sverige.