TREDJE GANG MED KREFT: Olivia Newton-John åpner opp om at hun i 2013 fikk kreft i skulderen. Her fra CMA Awards i 2016. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Olivia Newton-John (69) kjemper mot kreften for tredje gang

RAMPELYS 2018-09-10T08:30:14Z

«Grease»-skuespilleren fortalte i fjor at hun på nytt var rammet av kreft, 25 år etter første gang. Nå forteller hun at hun i 2013 hadde kreft i skulderen.

Publisert: 10.09.18 10:30

69-åringen forteller i et intervju med australske Sunday Night at hun kjemper mot kreften for tredje gang. Første gang hun ble rammet var i 1992. Etter en mindre trafikkulykke i 2013 fant legene ut at hun var rammet av sykdommen igjen. Nå snakker hun for første gang om det.

– Jeg tenkte «det er mitt liv», og bestemte meg for å holde det for meg selv, sier hun i intervjuet .

Fant klump etter ulykke

I 2013 døde hennes søster Rona av hjernekreft. Det var på vei for å besøke søsteren rett før hun døde at Newton-John var i en bilulykke.

– Setebeltet traff meg virkelig hardt. En klump dukket opp og jeg dro for å besøke legen. Vi trodde det hadde noe med ulykken å gjøre. Tiden gikk, og det skulle vise seg å være mer enn det, sier hun.

Klumpen i skulderen viste seg å være tilbakefall fra brystkreften hun hadde bekjempet 20 år tidligere.

Kreft for tredje gang

I 2017 fant legene en svulst i ryggraden til Newton-John. Hun forteller at hun har fått gjennom strålebehandling, samt at hun forsøker naturlige metoder, inkludert medisinsk marihuana som ektemannen John Easterling dyrker på deres ranch i Santa Barbara.

Hun forteller at hun vanligvis ikke er redd, men at det kommer øyeblikk hvor hun kjenner på den store frykten.

– Ektemannen min er alltid der, og er alltid der for å støtte meg. Jeg tror at jeg vil vinne over den. Det er målet mitt, sier hun.