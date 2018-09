1 av 5 OVERRASKET PARTNEREN: Ikke engang Tone Jacobsen var klar over at Frank Løke skulle stille i tanga. Cicilie S. Andersen

Frank Løke overrasket alle med rumpa bar i «Skal vi danse»

NYDALEN (VG) Den tidligere håndballspilleren overlot lite til fantasien da han stilte i glitrende rød tangatruse - og bare det - på parketten.

Hverken dansepartneren, dommerne eller programlederne var klar over Frank Løkes nye nesten-nakenstunt.

Planen var at 38-åringen skulle stille i hjertemønstret dress, men på scenen stilte han i glitrende tanga. Dommerne ble imidlertid ikke særlig imponert over stuntet.

– Det hjelper ikke med kropp hvis du ikke kan danse, Frank, sa Merete Lingjærde.

– Dette har jeg aldri sett noensinne i «Skal vi danse», sa Egor Filipenko.

Løke høstet sesongens første ener, fra nettopp Lingjærde.

Poengsummen fra dommerne ble knapt tosifret - elleve poeng ble det på Løke denne gangen.

TV 2 visste ingenting

Kommunikasjonsjef Jan Petter Dahl i TV 2 forteller til VG at stuntet ikke var planlagt.

– Vi er like overrasket som alle andre, men det er sånn som kan skje, sier han.

Han forteller at nakenstuntet ikke vil få noen konsekvenser for Løke.

– Vi skulle så klart ønske det var litt mer klær på, enn en «Borat»-drakt. Men det er sånn som kan skje, sier han videre.

Det har allerede kommet flere reaksjoner i sosiale medier. Dahl forteller at de får ta eventuelle klager som de kommer.

Forrige lørdag var det Frank Løke, Dorthe Skappel og Marianne Krogness som havnet nederst på tabellen etter at både seer- og dommerstemmer var talt. Det var sistnevnte som ble første deltager til å ryke i «Skal vi danse».

Thea Næss imponerer igjen

Denne lørdagen skal elleve bli til ti, og det var en noe nervøs gjeng som fartet rundt i gangene før sending.

Amalie Snøløs stiller i «Game of Thrones»-kostyme , og Frank Løkes bare overkropp er i kjent stil synlig under hjerteblazeren. Den droppen han imidlertid under dansen.

Forrige uke var det Thea Næss som imponerte mest blant dommerne, og høstet sesongens første tier. Det ble imidlertid ingen tier denne lørdagen, men solide 31 poeng fra dommerne.

– Det har vært store utfordringer, jeg holdt på å begynne å grine på torsdag, forteller en strålende fornøyd Næss etter dansen.

Clinch i kulissene

Aleksander Sæterstøl, som forrige uke imponerte dommerne stort, fikk ikke helt de høye poengene denne lørdagen.

– Dette var ikke på det nivået det var forrige uke, men jeg har veldig tro på deg Aleksander, sa dommer Merete Lingjærde.

Selv om det tilsynelatende er god stemning blant deltagerne, ble det rabalder i kulissene mellom Frank Løke og dommer Tore Pettersen.

Pettersen lover imidlertid VG i forkant av sendingen at det ikke vil gå ut over lørdagens dommerpoeng.