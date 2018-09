HYLLET: Sophie Elise ble hyllet av dommerne for kveldens dans. Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG

Sophie Elise før kveldens «Skal vi danse»: – Jeg har trent hardere enn noensinne

RAMPELYS 2018-09-29T17:25:45Z

Ni deltagere står igjen til kveldens episode av «Skal vi danse». Forrige uke var Sophie Elise blant de tre som fikk færrest poeng. Etter en uke med hard trening, har hun planer om å endre trenden.

Publisert: 29.09.18 19:25 Oppdatert: 29.09.18 20:56

I kveldens episode av årets «Skal vi danse» skal de 9 gjenværende deltagerne kjempe mot hverandre med dans som skal fortelle om en minneverdig tid i livene deres, som forandret alt.

I forrige ukes program var det Martine Lunde, Sophie Elise og programlederen Dorthe Skappel som var de tre kjendisene med færrest stemmer.

Selv om Sophie Elise var nær ved å ryke ut i forrige uke, virker det ikke som hun har planer om å komme blant de siste i kveldens program.

– Jeg har trent hardere enn noensinne denne uken, og tatt til meg alle tilbakemeldingene både fra dommerne og seerne. Denne uken har jeg og Benjamin jobbet mye med det tekniske i dansen, og jeg føler for første gang at jeg kan se at jeg har blitt en bedre danser, sier Sophie Elise til VG lørdag.

Sophie Elise ble hyllet etter dansen, som skulle vise en tid i livet hennes tilbake i 2016 der hun følte seg helt alene.

– Det er gøy med selfie, sminke og de overfladiske tingene, men det er ikke det som er viktigst for meg, sa hun.

– Det er ikke ofte jeg blir «Speechless». Dramatikk rett fra sjela, dette var drit bra!, sa sommer Tore Petterson.

Bloggeren fikk til slutt tre niere og en tier for dansen sin.

I et blogginnlegg fredag skriver Sophie Elise at hun har pushet seg selv gjennom en krevende uke, og at hun håper det vil skinne gjennom. Fredagskvelden gikk blant annet med til å visualisere dansen 15 ganger og føle på alt som skal gå bra, etter råd fra danseparteneren.

– Jeg vil virkelig ikke i duell i morgen, eller enda verre, ryke ut, skriver hun i bloggen fredag.

Før programmet startet sa Martine Lunde til VG at hun skulle jobbe med utrykket sitt, og være sterk gjennom hele dansen.

– Det er viktig at jeg ikke mister energi, men holden den gjennom hele dansen. Men jeg kan egentlig bare gjøre mitt beste, sa hun til VG før sending.

Lunde valgte å danse Tango, og beskrev Paradise hotell-deltagelsen som øyeblikket som forandret alt i livet hennes.

Dommerne var klare på at hun hadde tatt til seg mye av kritikken hun hadde fått gjennom de forrige programmene.

– Du har tatt til deg kritikken, dette var en god Tango, sa dommer Trine Dehli Cleve etter dansen.

Tidligere Farmen-deltager Amalie Snøløs danset til ære for bestefaren sin, som gikk bort for fire år siden. Hun begynte dansen på en Harley-Davidson.

Thea Næss fikk gode tilbakemeldinger fra dommerne etter dansen, som blant annet inneholdt spark inspirert fra karrieren som kickbokser.

Dansen skulle symbolisere øyeblikket da hun ble verdensmester for første gang.











1 av 4 MESTER: Thea Næss hadde med seg verdensmester-beltet ut på parketten. Hallgeir Vågenes

– Du er ingen søt «Barbie». WOW, sa Tore Petterson etter dansen som Næss utførte barbeint.

Næss endte til slutt på hele 35 poeng.

– Følte jeg var i en kjærlighetsfilm

Aleksander Sæterstøl, kjent fra TV-serien Paradise hotell, fortalte blant annet om en tid med lav selvtilitt, og følelse av kroppspress.

Om Paradise-deltagelsen, der han møtte kjøresten Martine Lunde, forteller han at han følte at han var med i en kjærlighetsfilm.

Han fikk derimot ikke like gode tilbakemeldinger frammerne, og fikk blant annet beskjed om at han hadde et stykke igjen å gå med dansingen.

– Jeg hadde tårer i øynene under hele dansen, sa Lunde om kjærestens dans til ære for henne.

– Du er bra nok, men dansen din har en del å gå på, sa Dehli Cleve.

Forrige uke var det til slutt programlederen Dorthe Skappel som måtte legge danseskoene på hyllen for denne gang.

Etter programmet var over fortalte Dorthe Skappel til VG at hun hadde en magefølelse på at hun skulle ryke, men at det var kjedelig.

– Jeg tenkte «fillern å». Jeg hadde gledet meg til neste uke, da skulle vi danse rumba, sa hun.

Laget «Skal vi danse»-låt

Årets «Skal vi danse» har vært preget av medieoppslag etter at Frank Løke dukket opp på parketten kun iført «Borattruse». Han ble senere fjernet fra programmet på bakgrunn av opptrinnet. Nå har «Action Frank» i tillegg laget låt om programmet.

– Det er sykt morsomt, og det blir en hit – garantert, sa Løke til VG tidligere denne uken.

I klippet under kan du se VGs musikkanmelders reaksjon når han hører låten.

Dette er «Skal vi danse»-deltagerne:

Jan Gunnar Solli

Aune Sand (røk ut, men kom inn igjen pga. Frank Løke)

Morten Hegseth

Aleksander Sæterstøl

Martine Lunde

Einar Nilsson

Amalie Snøløs

Sophie Elise Isachsen

Thea Næss