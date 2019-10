Hegseth på Stordalen-fest: - Aldri gått med høye hæler før

250 folk fra Norges finanselite og kjendisverdenen var invitert til Petter Stordalens store Halloween-fest i kveld.

Og, festen skulle vise seg å bli et fantastisk fesjå med 250 gjester som alle hadde tatt dagens tema - Halloween bokstavelig!

Det er Gunhild og Petter Stordalen og Petters datter, Emilie, som har invitert til festen.

Det er - ikke overraskende - Halloween som er kveldens tema. Og gjestelisten var selvfølgelig tung:

Gjestelisten

I første rekke, alpinesset Aksel Lund-Svindal, finansmilliardærene Øystein Stray Spetalen og Christian Ringnes.

Ringnes stilte i Putin-kostyme, selvfølgelig med bar overkropp med russisk flagg på brystet.

– Jeg tror det blir bare bryster i kveld. That’s it, sa han på vei inn ti festen.

Blogger og moteredaktør Vanessa Rudjord og skuespiller Janne Formoe kom også. Formoe ankom festen med forloveden Jan Fredrik Karlsen.

– Høy spritføring

Hun stilte, naturlig nok i i Sabeltann-kostyme, mens Karlsen hadde stylet seg opp med Kiss-fjes.

– Se på hun her da. En sexy utgave av Kaptein Sabeltann, sa han da de kom på festen.

SelvfølgeIig var også VGs egne kjendiser Vegard Harm og Morten Hegseth og Kristine Ullebø på gjestelisten.

– Jeg ser for meg at det blir høy spritføring. Kanskje litt musikk og dans. Og, jeg lurer på hvordan det skal gå med disse hælene her, for jeg har aldri gått med høye hæler før, sier Morten Hegseth og viser frem sine lakkrøde høye støvletter som er kjøpt i en sex-shop i Oslo i dag.

De var utkledd som henholdsvis Kristin Kirkemo og Veronika, søstrene i Orderud-saken.

PUTIN: Christian Ringnes kom utkledd som Vladimir Putin, i følge med datteren Isabell Ringnes.

Det er også invitert mange gjester fra Sverige. Blant annet de to influenserne Margaux Dietz og Victor Frisk, forfatteren Alex Schulman og journalisten Caroline Neurath.

MAGISK AFTEN: Bak denne porten skal det bli Halloween-fest med temaet «Forhekset skog» i regi av Choice Hotels Foto: Frode Hansen, VG

250 inviterte

Petter Stordalen har tidligere hatt storslagne årvisse 16. mai-fester på Gimle på Frogner i Oslo, som er hovedkvarteret til Choice-kjeden.

Men dette skal være den første store festen siden Gunhild ble syk. Hun ble erklært sykdomsfri i sommer.

Jan Fredrik Karlsen, som driver eventbyrået All-In as, hvor Stordalen er aksjonær, har stått for arrangementet. Han har også tidligere arrangert Stordalens storslagne 16. mai-fester.

Jan Fredrik Karlsen kom utkledd som Kiss-medlem, mens Janne Formoe kom utkledd som selveste Kaptein Sabeltann.

Han sier til VG at det er invitert 250 personer og det skal være venner av både Stordalens datter Emilie, og Petter og Gunhild som kommer.

– Heldige og stolte

– Det er Emilie, Petter og Gunhild som sammen arrangerer generasjons-halloweenfest, sier Karlsen og fortsetter:

– Vi er heldige og stolte over å få lage disse festene for Stordalen. Vi gleder oss til kvelden.

FORAN GIMLE: Emilie Stordalen er med og arrangerer årets fest. Foto: Janne Møller-Hansen

– Blir det noen overraskelse i kveld?

– Jeg vil jo ikke røpe noe, men jeg tror gjestene vil bli svært fornøyd med hva som blir stelt i stand i kveld, sier kveldens festarrangør til VG.

NY FEST: Her poserer Petter og Gunhild Stordalen under festen 16. mai 2014. Foto: Robert S. Eik

