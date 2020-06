UMAKA PAR: Stian «Staysman» Thorbjørnsen og helseminister Bent Høie skal sammen motivere de minst aktive til å ta daglige gåturer for å bedre både den fysiske og psykiske folkehelsen. Foto: Frode Hansen

Staysman for folkehelsen – skal bli mosjonsforbilde

Helseminister Bent Høie slår seg sammen med Stian «Staysman» Thorbjørnsen for å få en større del av befolkningen til å mosjonere.

– Det er jo ganske sjukt at jeg skal være forbilde i noe som helst egentlig, gliser Staysman i 30 graders solsteike ved Sognsvann i Oslo.

Bakgrunnen er at helseministeren for to uker siden la frem en ny handlingsplan om fysisk aktivitet, der hverdagsaktivitet var ett av de viktigste temaene.

– Den handler veldig mye om at det faktisk er de små valgene i hverdagen som fungerer best, man trenger ikke å satse veldig ambisiøst. Men bare det å gå en tur hjelper og gir stor helsegevinst, og Staysman har jo blitt et forbilde for alle oss som heier på hverdagsturen, sier Bent Høie til VG.

Det var en VG-artikkel fra april som plantet ideen hos Høies departement. Der fortalte Staysman at han hadde gått 34 mil på 34 dager og tatt av åtte kilo etter at landet stengte ned 12. mars.

– Det at Staysman gjør dette via sine egne kanaler, så når vi ut til helt andre grupper enn det vi har klart før. Han er et viktig forbilde, mener Bent Høie.

– Jeg har vært litt bekymret som helse- og omsorgsminister, for ved tidligere kampanjer så er det de flinke som forteller hvor fantastisk dette er, og det tror jeg ikke motiverer nødvendigvis de som trenger det mest. Du legger terskelen for høyt, kjenner på nederlag og tenker at da kan du likevel spise den burgeren du hadde lyst på. Men Staysman er en veldig god representant for dem vi ønsker å treffe nå, sier han.

Siden VG pratet med Staysman i april, har han mer enn doblet totalsummen på antall mil og anslår at han ligger et sted mellom 80 og 90 mil nå.

– Jeg har gått fra 118 kilo til 105 som jeg er nå, og det har skjedd gjennom det jeg føler ikke er noen voldsomme, drastiske grep. Det føler jeg er en suksessfaktor, for tidligere har jeg følt at jeg går ekstremt hardt ut og mister motivasjonen, forteller han.

– Nå har jeg klart å la kroppen min fortelle meg når den er klar for å gå lenger. Og så er det slik at når du har gått masse turer og ser vekten går nedover, da er det med bedre samvittighet at du kan kose deg med en burger eller en øl i helgen. Jeg føler meg omtrent slik Johann Olav Koss gjorde da han var på topp!

Men det er ikke kaliberet til Koss som Bent Høie er ute etter, han vil trigge hverdagsmosjonisten.

– Ja, det er hverdagen som betyr noe. Og også som Stian sier om det med hodet; dette er ekstremt viktig for hvordan vi takler hverdagen. Jeg merker det selv – det har vært relativt heftig i det siste – at bare det å gå en tur, komme ut og få frisk luft og renske hodet – da blir det kjempeproblemet du hadde i hodet mens du satt inne ikke så stort likevel, mener Høie.

Staysman er ikke i tvil om at dette stemmer.

– I 2011 følte jeg meg nedfor og deprimert. Jeg fikk for eksempel noen lykkepiller som iallfall ikke funket. Det var rett før jeg skulle på Paradise Hotel i 2012. Da sa de til meg at det spiller ingen rolle hvordan du ser ut eller noe sånt, men gå noen turer slik at du føler deg litt bedre og får litt energi før vi begynner å lage dette TV-programmet, for det kommer til å bli ganske slitsomt, forteller Staysman som fulgte rådet og tok på seg joggeskoene.

– Da kunne jeg iallfall bare kaste alle lykkepillene, for det var jo bare disse småturene som skulle til!

Mens de to lagkameratene rusler rundt sommerhete Sognsvann, forteller Bent Høie at også kommunene har et ansvar for å tilrettelegge for spaserturer, akkurat slik det er gjort rundt Sognsvann og området rundt.

– Når vi spør de som er minst aktive hva det er de har lyst til å gjøre for å bli mer aktiv, så svarer de nettopp det å gå tur. Det som vi da kan gjøre, foruten å ha forbilder slike som Staysman, det er å gjøre sånn som her, sier Høie og slår ut med armene mot splitter nye turstier rundt vannet.

– At kommunene lager turstier, at det er enkelt slik at du slipper å lure på om jeg kan gå der eller der. Der jeg bor i Stavanger har kommunen en politikk som sier at det skal ikke være mer enn 500 meter fra hver utgangsdør i Stavanger til du finner en tursti. Og det er jeg helt sikker på betyr veldig mye, sier Høie som legger til at han «nesten» har fått tid til sine daglige gåturer som han liker så godt i den hektiske tiden siden midten av mars.

– Og jeg er jo litt programforpliktet også ...

– Har du vært bekymret for folkehelsen under coronatiden?

– Generelt har jeg vært bekymret, for man ser at den fysiske aktiviteten har sunket. Det blir mye skjermtid og mye stillesitting. Nå som fotballen og håndballen så smått har startet opp igjen, vil du få mange som oppdager at nei, du blir ikke den store stjernen som du hadde drømt om likevel, og da mister mange motivasjonen. Det er blant annet denne gruppen vi må forsøke å nå.

Publisert: 20.06.20 kl. 23:17

