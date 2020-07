HOLLYWOOD: Tom Cruise kommer til Norge i slutten av august for å spille inn film. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Nye detaljer fra «Mission Impossible»: Ansetter 200 nordmenn

Åndalsnes Avis har fått innsyn i brev og postlister som røper nye opplysninger om «Mission Impossible 7» med Tom Cruise i hovedrollen.

Knapt en uke er gått siden det ble klart at Hollywood-skuespilleren Tom Cruise får unntak fra regjeringen og skal filme til «Mission Impossible 7» i Norge.

Dette lar seg gjøre etter at regjeringen åpnet opp for at filmproduksjoner som får tilskudd fra Norsk filminstitutt gjennom insentivordningen kan gjennomføre filminnspillinger i landet uten karantene.

Åndalsnes Avis har fått innsyn i brev og postlister som gir nye opplysninger om innspillingen av «Mission Impossible 7» med Tom Cruise i hovedrollen.

Under filminnspillingen i Møre og Romsdal vil det være et filmcrew på til sammen 200 utenlandske og 200 norske ansatte, skriver avisen. Det kommer frem i et brev fra 23. juni som advokat Anette Mellbye i Bull & Co Advokatfirma AS har sendt til Næringsdepartementet.

Brevet, som avisen har fått innsyn i, viser også i detalj strenge smittevernhensyn som må tas for å unngå Covid-19. Det er allerede kjent at det utenlandske filmcrewet vil holdes avgrenset fra allmennheten under Norge-oppholdet og at det vil brukes seks millioner kroner på smitteverntiltak.

Også TV 2 har omtalt denne saken.

Cruise på Raumabanen?

Forrige uke påpekte kulturminister Abid Raja (V) at internasjonalt filmsamarbeid er en viktig inntekt for den norske filmbransjen.

– Det legger til rette for en bærekraftig norsk filmnæring, og skaper jobber for norsk film. Dette unntaket er basert på en sammensatt vurdering, det er ikke bare for Tom Cruise sin skyld, sa Raja til VG da.

Raja sa også at planen er at crewet kommer i andre halvdel av august, og «Mr. Cruise himself» i slutten av august.

Ifølge Åndalsnes Avis skal hovedinnspillingene pågå i september i Rauma og Stranda. Også i Møre og Romsdal skal det spilles inn en sekvens til filmen, skriver avisen.

Det spekuleres i om produksjonen skal filme på Raumabanen, noe Bergens Tidende erfarte i januar.

Av offentlige postlister går det fram at det er søkt om tillatelse til «transport og testkjøring på Raumabanen». Kommunikasjon om søknaden er sendt mellom Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn, og dokumentet har tittel «Hazard Record – Jupiter Spring Productions Ltd Libra Draft 0.2».

Både søknad og svar er unntatt offentlighet. Jupiter Spring Productions Ltd produserte «Mission Impossible 6» for Paramount Pictures under innspillingene på Preikestolen utenfor Stavanger. «Libra» er arbeidstittelen for «Mission Impossible 7».

Det har gått halvannen uke siden Tom Cruise ringte til kulturministeren Abid Raja for å diskutere hvordan han og crewet i lys av coronapandemien kunne komme tilbake til Norge for å filme scener til «Mission Impossible 7».

«Mission Impossible 7» har fått tildelt nær 50 millioner kroner fra Norsk filminstitutt.

I starten av juli meldte Bergens Tidende at Tom Cruise ønsket en prat med statsminister Erna Solberg (H).

Tom Cruise var høsten 2017 i Norge for å spille inn scener til «Mission Impossible: Fallout», og i filmen kan man se han hengende fra Preikestolen utenfor Stavanger, selv om scenene i filmen ble lagt til India.

Hollywood-stjernen har ikke lagt skjul på at han ønsket seg tilbake til Norge, på grunn av de spektakulære scenene som landet har å by på.

Publisert: 30.07.20 kl. 18:58

