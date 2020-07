TOBARNSMOR: «Idol»-dommer og manager Silje Larsen Borgan har fått en datter. Foto: Øyvind Ganesh Eknes/TV 2

Silje Larsen Borgan ble mamma igjen

Borgan fikk ei jente sammen med kjæresten Goran Obad.

«Idol»-dommer Silje Larsen Borgan annonserer babylykken på Instagram onsdag kveld.

«Vår kjære lille skjønne Mila kom 18. juli. Vi og storebror klikker av stolthet. Hele tiden», skriver Borgan Larsen sammen med bilder av seg selv og kjæresten, musikkprodusent Goran Obad.

Borgan har fra tidligere sønnen Alfred på fem år med P3-profil Ruben Gran.

Også Goran Obad har delt en rekke bilder på sin Instagram, blant annet av den nybakte tobarnsmoren som holder datteren, og teksten «Mila Sienna Borgan Obad».

– Det går veldig fint med oss alle, vi har en rolig sommer med fokus på mat, kos og søvn, helt topp, skriver Borgan i en SMS til VG onsdag kveld.

Det var i februar at Borgan avslørte graviditeten på Instagram. Den gang med et bilde av seg selv og Obad, og avocado-emotikon over sin mage.

I tillegg til å være «Idol»-dommer sammen med Tshawe Baqwa og Andreas Haukeland, kjent som Tix, driver Borgan PR-, plate- og management-selskapet Little Big Sister, hvor hun blant annet er manager for Karpe Diem, Cezinando og Marit Larsen. Sistnevnte røpte også tidligere denne måneden at hun hadde fått barn, lille Astrid Ira.

BABYLYKKE: Også «Idol»-programleder Katarina Flatland og mannen venter sitt første barn sammen

Borgan er utdannet journalist og har vært musikkanmelder i VG.

